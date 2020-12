Vědci objevili v Měsíční pyramidě tunel do podsvětí a v něm hrůzný nález

Mexický komplex Teotihuacán stále skrývá dosud neodhalená tajemství. Pozornost archeologů je upřena k pyramidě Měsíce, kde byl nedávno objeven podzemní tunel a komora o průměru 15 m. Její obsah by mohl vnést světlo do záhady, za jakým účelem byla pyramida původně postavena.

O civilizaci, která Teotihuacán v prvních stoletích našeho letopočtu zbudovala, nevíme prakticky nic. Nevíme ani, kam se okolo roku 600 civilizace vytratila. Muselo jít přitom o téměř 200 tisíc lidí.

Teprve o 700 let později místo objevili Aztékové, kteří mu dali dnes známý název. Kamenné stavby podle všeho považovali za posvátné, protože Teotihuacán v překladu znamená "Místo, kde se z lidí stávají bohové".

Pyramida Měsíce je postavena na vyvýšené planině a představuje nejvyšší bod komplexu. Vede k ní takzvaná Cesta smrti od Sluneční pyramidy, která posvátnému městu svou velikostí dominuje. Předpokládá se, že zatímco Slunce symbolizovalo sílu pozemského života a mužské bohy, Měsíc představoval Velkou bohyni, plodnost a podsvětí. (Zdroj: www.history.com/news/, Říjen 2018)

Pod Měsíční pyramidou byly už dříve nalezeny zdeformované lidské lebky a kosti zvířat, stejně jako předměty a šperky vyrobené ze zelených polodrahokamů a obsidiánu. Podle vědců místo nejspíše sloužilo k obětování živých tvorů, přičemž nejstarší ostatky lidské oběti pocházejí z doby okolo roku 200 n. l.

V hrobce byla objevena kostra muže, který byl pohřben zaživa s rukama spoutanýma za zády. Vedle jeho ostatků ležely i kosti jaguára, vlka a pumy a kolem se nacházelo na 400 posvátných předmětů.

Nově objevený tunel leží v hloubce 8 metrů a jeho polohu určila vyspělá technika. Pro archeology není snadné do něho osobně proniknout, proto se výzkum zřejmě protáhne na několik let. Vedoucí projektu Veronica Ortega věří, že obsah tunelu zodpoví některé otázky týkající se původní teotihuacánské kultury. "Objev může potvrdit domněnku, že Měsíční pyramida měla napodobit podsvětí," uvedla Veronica Ortega. Podzemními tunely podle ní mohla protékat posvátná voda, představující řeku, kterou se vstupovalo do záhrobní říše. (Zdroj: www.dailymail.co.uk, Říjen 2018)