Záhadná pyramida na Měsíci: Co ve skutečnosti NASA zachytila?

V roce 1972 odstartoval raketoplán Apollo 17 na Měsíc. Na dlouhou dobu poslední let na jeho povrch s sebou přinesl vzrušující odhalení: astronauté zachytili objekt podobající se pyramidě! Jenže kdo ji postavil? A není to pouhá hra světel?

Kódové označení AS17-135-20680HR znázorňuje fotografii, pro ufology známou jako "pyramida na Měsíci". Jenže jde opravdu o starověkou stavbu, základnu mimozemšťanů, jak si konspirátoři myslí, nebo nám astronauti vyfotili něco, co je trojúhelníkové stavbě podobné a nemá s ní nic společného? Abychom se dobrali k pravdě, musíme se vrátit zpátky do roku 1972, poslední misi na Měsíc.

Pyramidy nacházíme po celém světě. Nejznámější a nejstarší pochází z Egypta, objevily se ale i v Mexiku za doby Mayské civilizace. Tehdejší posádka letu Apolla 17 ve složení Eugena A. Cernana, velitele letu, Ronalda Evanse, pilota velitelského modulu a Harrisona Schmitta, pilota lunárního modulu LM ještě netušila, jaký poklad povezou domů. Pyramida na samém povrchu Měsíce?



Mise Apolla 17 trvala od 7. do 19. prosince roku 1972 a na dlouhou dobu se stává poslední podobnou misí. Mohla za to právě fotografie mimozemské pyramidy?



NASA se fotografiemi z Měsíce chlubí jenom tehdy, jde-li o část Měsíce, kterou jsme neviděli, nebo zachycuje astronauty, vozík, případně celý raketoplán. Všechny fotografie z misí přesto sdílí s veřejností, čehož využívají ufologové. Hrabat se v tisícovce souborů za neznámým cílem není jednoduché, na skupinku lovců mimozemšťanů se přesto usmálo štěstí v podobě několika fotografií, z nichž nejznámější nese označení AS17-135-20680HR.

Stačí si pohrát se světlem

Matná fotografie se zanedbatelným obrysem v pozadí by obyčejnému člověku nic neřekla a v digitální podobě by ji smazala z archivu. Po detailnějším probádání je však zřejmé, že onen trojúhelníkový obrys není jen tak něco typicky nacházejícího se na kulatém, krátery prorostlém Měsíci. O co jde? Je to hra světel? Vyfotili astronauti část vozíku, nebo se jedná o neznámou stavbu na Měsíci a NASA zapomněla fotografii smazat z vlastního archivu?



V dnešní době photoshopů a jiných programů na úpravu fotek dokážeme pomocí pohráním si s kontrastem a jasem určit, zda nás naše oči klamou, nebo se v pozadí opravdu vyskytuje v duch. To samé také udělali lovci UFO u fotografie a ze skoro neviditelných čar se záhy vyklubala tajemná pyramida.

Hořká pravda

Fotografie okamžitě obletěla svět a konspirátorům dala další důvod, proč Národnímu úřad pro letectví a kosmonautiku nevěřit. Když zatajují pyramidy na povrchu Měsíce, proč by nemohli schovávat bandu mimozemšťanů v Oblasti 51? Do pyramidy se pustili i experti na fotografie.



Nutno říci, že bez existujícího archivu by samostatná fotografie záhadného objektu doopravdy prošla jako jasný důkaz, že i na tak vzdálené planetce existují tyto starověké stavby. Bohužel pro ufology žádná pyramida na Měsíce nestojí; fotografie zachytila něco naprosto jiného.

Pravda o pyramidě konečně odhalena

Na holou pravdu by přišel v podstatě každý, stačí se malinko zajímat o fotografii, umět anglicky a chápat posloupnost. Fotografie "pyramidy" je součástí série špatně osvětlených fotografií, které byly pořízeny za plného slunečného svitu. Astronaut v ten okamžik fotil vozík, objektiv fotoaparátu mu osvítilo slunce a astronaut zapomněl změnit clonu.

Jak uvidíte u následujících dalších fotografií:

první fotografie zachytila měsíční vozík

druhá jeho rozmazanou část

třetí osvětlený a rozmazaný detail

a čtvrtý je už pouhý obrys, který se stal terčem konspiračních teorií.



Fotografie byla popsána jako Vozík osvětlen sluncem, čehož si ufologové určitě všimli, ale nechtěli to přijmout jako fakt, protože NASA lže o přistání na Měsíci, o ufounech, o Oblasti 51, proč by tedy nelhala i o tomhle? Výsledek je jasný: první důkaz, že naše civilizační pokroky překročily atmosféru planety Země a dostaly se až na Měsíc, jsou nesprávné. Ufologové si z toho nic nedělají, existují další záběry z Měsíci či Marsu, které jsou stejně jako naše pyramida doposud zahaleny tajemstvím a čekají na dramatické odhalení.