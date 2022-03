U New Orleans je 12 000 let staré město s pyramidou podobnou jako v Gíze

Mapa s místem, kde možná stála pyramida starší než Gíza.

Egyptské pyramidy, byť nejznámější, rozhodně nejsou jediné. O pyramidách hovoříme v Peru a dalších jihoamerických oblastech, v Řecku i jiných částech Evropy, kde jsou většinou stavby poškozeny a vypadají dnes více jako ruiny. Ukázalo se však, že své pyramidy měly i Spojené Státy. Tedy alespoň podle jednoho amatérského archeologa.

Poblíž neobydlených Chandeleurských ostrovů, které se nacházejí 50 mil východně od New Orleans ve Spojených státech, se nalézají záhadné žulové kameny. Amatérský archeolog George Gelé, architekt v důchodu, který toto místo navštívil 44krát, je přesvědčen, že jsou zde schovány pozůstatky potopeného města. Podle jeho teorie město předcházelo starověkým civilizacím Inků, Mayů a Aztéků. Amatér se domnívá, že zde stály pyramidy, jejich stáří bylo 12 000 let, stejně jako stáří starého ztraceného města. V oblasti, kde pyramida stále, je údajně energie totožná s Bermudským trojúhelníkem.

"Na lodi vám zhasne všechno, veškerá elektronika. Jako byste se ocitli v Bermudském trojúhelníku. Přesně to tu máme," říká Gelé v souvislosti s žulovými deskami, které v oblasti rybáři nacházejí v pravidelných intervalech. Byly tyto žulové desky součástí pyramidy?

Blázen nebo objevitel?

George Gelé, který na místo jezdí pravidelně, až to hraničí skoro s posedlostí, vytvořil podmořské sonarové snímky, na nichž jsou podle jeho přesvědčení patrné ruiny velkých staveb.

A právě zde nalezl i velkou pyramidu, postavenou podle něj ze žulových kamenů. Gelé ale připouští i to, že pyramida mohla být postavena mimozemskými civilizacemi. Jediné, co má, jsou právě tyto kameny, jejichž naleziště archeolog-amatér pojmenoval "Crescentis". A zde byla i pyramida, jež je podle něj podobná Velké pyramidě v Gíze.

Jako vejce vejci?

Podle Gelého jsou si obě pyramidy podobné. "To, co je dole, jsou stovky budov, které jsou pokryté pískem a bahnem a které geograficky souvisejí s Velkou pyramidou v Gíze. Někdo splavil miliardu kamenů po řece Mississippi a sestavil je u místa, které se později stalo New Orleans," tvrdí Gelé, aby tak podpořil jeho teorii o ztraceném městě.

Podle něj byla žulová pyramida 85 metrů vysoká a produkovala neuvěřitelné množství elektromagnetické energie, která se rovná síle energie Bermudského trojúhelníku. To už je ale trochu moc záhad najednou. Nová pyramida v New Orleans, Bermudský trojúhelník a zmizelé město. Teorie hodná prozkoumání.

Tu však zatím kromě Gelého sdílejí jen místní rybáři, kteří už léta tvrdí, že poblíž Chandeleurských ostrovů loví v sítích podivné hranaté kameny. Žula se totiž nikde jinde v oblasti přirozeně nevyskytuje.

Zatím není jasné, zda je Geléovo tvrzení o 12 000 let starém ztraceném městě opodstatněné. Dokud mu však budoucí ponory, solární technologie nebo satelitní snímkování nepomohou předložit nějaké důkazy, bude se svou teorií sám. Tedy ještě s rybáři.

Určitě stojí za to žulu v této oblasti lépe prozkoumat. Ale o tom, že by Američané měli své pyramidy, starší než Gíza, si snad jen necháme natočit další výpravný film.

