Egyptské pyramidy jsou odedávna fascinujícím symbolem lidské vytrvalosti a vynalézavosti. A také jsou opředeny pověrami, tajemstvími a množstvím záhad. Vědci se dlouhodobě věnují jejich průzkumu, ale nedávno to byl sportovní paraglidista, který objevil nečekané překvapení.

Pyramidy v Gíze

Co jsou vlastně tyto pozoruhodné struktury zač? Shluku pradávných egyptských staveb, který se nachází pětadvacet kilometrů od Káhiry, se souhrnně říká Gízská nekropole. Jde o monumentální pohřebiště egyptských vládců.

Nejznámější a nejvýraznější z nich je Cheopsova pyramida, nazývané také Velká pyramida. Nedaleko ní se nalézá ještě o něco menší Rachefova pyramida a nejmenší Menkauerova pyramida.

Dalším nezapomenutelným pohledem je samozřejmě Velká sfinga, největší socha na světě vytesaná z jednoho kus kamene.

Kolem se nachází další menší hrobky, známé jako pyramidy královen. Krom toho ještě vesnice, která v současnosti slouží archeologickým pracovníkům.

Pyramidy v Gíze se nepřekvapivě řadí mezi Sedm divů antického světa; a jsou jedinými stavbami z oněch sedmi, které se nám dochovaly až do dnešních dnů. Stejně tak od roku 1979 jsou na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Pohledy z ptačí perspektivy

Dlouhodobě archeologové provádějí průzkum nejrůznějších hrobek a chrámů zevnitř. Snaží se dostat do jejich nitra a odhalit jejich tajemství.

Zároveň ale můžeme získat nečekané překvapení při pohledu shora, z ptačí perspektivy. K tomu napomáhá rozmáhající se obliba sportů jako je paragliding.

Během letošního podzimu se v Egyptě, právě v okolí Gízské nekropole, konala sportovní událost pro nadšené paraglidery, která zároveň měla za úkol tento sport propagovat.

Jedním z účastníků byl atlet Marshall Mosher, vášnivý sportovec, původem z Ameriky, který se stal oblíbenou osobností na internetu. Věnuje se horolezectví, potápění, jízdě na kajaku a na snowboardu, i různým formám létání.

Byl to právě on, kdo na kameru zachytil nečekanou věc na vrcholu Velké pyramidy. Člověk si říká: co by tam asi tak bylo k vidění?

Ačkoli se to nezdá, Cheopsova pyramida nemá úplně špičatý vršek. Nahoře je stavba částečně poškozená a vznikla tam nevelká plošina plná pobořených kamenných kvádrů.

A tak, zatímco si Marshall užíval kroužení nad úžasnými egyptskými památkami, nevěřil vlastním očím. Po vrcholu slavné pyramidy se poklidně procházel pes, typicky pískově zbarvený.

Nevypadalo to, že by mu cokoli chybělo, že by byl zraněný nebo vyděšený. Nevzrušeně obcházel mezi prastarými kusy kamene a nezdálo se, že by potřeboval sundat a zachránit.

Šplhat na pyramidu je pro člověka vysoce nebezpečné – a také zakázané pod vysokou pokutou.

Ovšem místní toulaví psi se rychle přizpůsobili prostředí. Kolem památek jich je poměrně hodně a naučili se snadno vyšplhat až na vrcholky pyramid. Co kdyby tam přece jenom bylo něco k snědku?

