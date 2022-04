V Itálii byly objeveny záhadné podzemní starověké pyramidy. Nahlédněte dovnitř

Starověké etruské hrobky v Tarquinii v Itálii. Malované pohřební komory.

Foto: David Pineda Svenske / Shutterstock.com

Etruskové a jejich vyspělá kultura stále vzbuzují otazníky ve vědeckém světě, jelikož byli velmi dlouho považováni za jednu z největších záhad starověku. Inspirovaly se od nich mnohé národy, protože vynikali v mnoha odvětvích a oborech. Jejich kultura ale náhle kolem 5. století př. n. l. začala upadat, až je zcela pohltila vzkvétající Římská říše. Na podzim loňského roku však byly v Itálii objeveny první etruské pyramidy.

Etruskové byli velmi inspirativním národem. Byli známí svým uměním, zemědělstvím, umem zpracovávat kovy a byli zdatnými obchodníky. Francouzi se od nich naučili vyrábět víno, Římané stavět silnice. Evropa se díky nim naučila psát. V průběhu 5. století př. n. l. však začala jejich kultura upadat, a národ, obývající původně dnešní Toskánsko, Latium, oblasti Emilia-Romagny a Umbrie, byl začleněn do Římské říše, jejich jazyk vymizel, a dokonce po nich nezůstaly ani žádné významné písemnosti. Většinu toho, co o nich víme, víme z archeologických objevů, které odkryly zejména jejich bohatě zdobené hroby. A stejně tak byly objeveny i tyto pyramidy.

Nečekaný objev

Málokoho by napadlo, že pyramidy by mohly být objeveny v podzemí. Ale je to tak, jelikož vůbec nejstarší etruské pyramidy nalezl tým amerických a italských archeologů pod vinným sklepem ve městě Orvieto ve střední Itálii. Díky nim by mohl být poodhalen další střípek etruské historie.

Podzemní pyramidy, kterým se přezdívá "cavitá" (italsky "díra" nebo "dutina"), se archeologům dosud podařilo dostat do hloubky asi 15 metrů. Velká část lokality byla v minulosti z neznámých důvodů záměrně zasypána.

Vnitřek etruské hrobky, ilustrační foto.Zdroj: Massimo Salesi / Shutterstock.com

Jak se ukázalo, pyramidy Etruskové vytesali v podzemí do skály. Vybudovali je v sedimentární oblasti vzniklé díky sopečné činnosti, což je možná i jeden z důvodů, proč byly pyramidy později zasypány a zmizely na čas ze světa. Viditelná z nich byla pouze nejsvrchnější vrstva, která byla přeměněna na vinný sklep. A právě ve vinném sklepě byla nečekaně odkryta část konstrukce pyramidy.

Jde jen o pyramidy nebo celý komplex?

Archeologové si nejprve všimli řady starobylých schodů vytesaných do zdi, u nichž na první pohled poznali etruskou ruku. Schody se však pyramidálně zužovaly. A nezůstalo jen u nich – postupně byly pod vinným sklepem odhaleny tunely a dost možná se zde skrývají další stavby.

Při postupném kopání byly na místě objeveny další etruské artefakty, zejména etruská keramika a další předměty z doby od roku 1000 př. n. l. až do 5. století př. n. l. Archeologové postupně odkrývají schody, kterých si všimli nejdříve, a spekulují o tom, kam by je mohly zavést. Postupně jim totiž tunely odhalují další napojené stavby, takže se zřejmě dozvíme o Etruscích více, než jsme věděli dosud.

Podle Claudia Bizzarriho, spoluředitele PAAO (Parco Archeologico Ambientale dell'Orvietano) se pod městem nachází nejméně pět etruských pyramid, z nichž tři ještě nebyly vykopány.

"Objevili jsme to před třemi léty a stále netušíme, co to je. Víme však, co to není. Není to lom, jeho stěny jsou příliš dobře opracované. Není to studna ani cisterna; její stěny nemají žádné stopy po hydraulických úpravách,“ říká Bizzari o unikátním nálezu.

Archeolog David B. George tvrdí: "Víme, že místo bylo uzavřeno ke konci 5. století před naším letopočtem. Zdá se, že šlo o jednorázovou událost. Velký význam má množství nápisů v etruském jazyce, které jsme získali - více než sto padesát. Nacházíme také zajímavou řadu architektonických/zdobných terakotových předmětů."

Etruskové vytvořili a vytvarovali mnoho podzemních cest a jeskynních komor, ale až do tohoto objevu nebyly nalezeny žádné, které by měly tak výrazný tvar s úzkým vrcholem, který se svažuje a rozšiřuje do čtvercové základny.

Jeskyně mají skutečně tvar, který jinde v Etrurii neznáme. Podzemní pyramidy by tak mohly představovat nějakou náboženskou stavbu nebo hrobku. Zatím však není jasné, jak hluboko budou muset vědci ještě kopat.

