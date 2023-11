Mají být důkazem, že na naší planetě existovala země, ve které lidé a bohové žili v harmonii, neznali spory, nemoci a nedostatek. Byla pozemských rájem. To jsou pyramidy na poloostrově Kola. Monumentální struktury jsou však stále zahaleny tajemstvím. Podrobného výzkumu se totiž nedočkaly.

Severovýchodní okraj Baltského štítu je jedním z největších evropských poloostrovů. Má rozlohu kolem 100 000 km2 a je ohraničen Bartesovým a Bílým mořem. Na první pohled se zdá, že je tato krajina opuštěná. Už od pradávna ji však obývá domorodý kmen Saamů, kteří tvrdí, že jejich šamani jsou potomky starověké civilizace a nositelé dávného vědění prosperity.

close info Gerardus Mercator, with addition of data from Willem Barentsz voyages – Helmink Antique Maps, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2065045 zoom_in Hyperborea vyobrazená na mapě severního pólu od kartografa Gerharda Mercatora z roku 1595.

O legendární zemi s názvem Hyperborea psal již nejvýznamnější řecký historik a geograf Hekataios z Milétu, římský válečník a filozof Plinius starší nebo básník Pindaros. Označovali ji za kraj věčného slunečního svitu, tepla, štěstí a hojnosti. Její obyvatelé se dožívali až tisíce let a zemřeli vždy jen z vlastní vůle. Pravidelně ji také navštěvoval bůh Apollón.

Pyramidy v ráji

Bohužel, tento pozemský ráj nebyl nikdy objeven. To se však rozhodl změnit lékař, senzibil a badatel Alexander Vasiljevič Barčenko, jenž se v roce 1922 vydal se svým týmem na expedici. I přestože ho domorodí Saamové varovali, že tím rozzlobí místní bohy, zamířil hluboko do tajgy.

Během cesty se stalo něco zvláštního. Členové výpravy pociťovali až fyzický odpor neznámé přírodní síly. Jako kdyby narazili na neviditelnou bránu, kterou tvořil prudký vítr, listí stromů, keřů a zvířený prach. Jakmile ji ale s odvahou překročili, přišla odměna. Stáli na dlážděné silnici a dívali se na obrovské opracované žulové balvany, jež tvořily monumentální pyramidy.

Barčenko byl nadšený. Předpokládal, že stáří staveb je 9 000 až 40 000 let a jsou dílem ztracené civilizace. Když se vrátil domů, myslel si, že jeho objev odstartuje další výzkum. Mýlil se. Ruská vědecká obec ho označila za blázna a pyramidy za pouhou fantazii.

Tajemství pyramid

Badatelova výprava vrtala hlavou profesoru Ruské akademie přírodních věd Vasiliyovi Chudinovi a profesoru geologických a geografických věd Dmitriji Subettovi několik let. V roce 2007 se proto rozhodli, že se do nepřístupné tajgy také vydají. Vybavili se přístrojem, který dokáže nahlédnout do útrob jakéhokoli předmětu - georadarem. To, co spatřili, jim vyrazilo dech.

Objevili nejen kopce ve tvaru jehlanu, ale také zjistili, že jsou provrtané chodbami. Následná analýza hornin potvrdila, že stavby opracovala lidská ruka a byly prý až třikrát přestavovány. Jejich účel je však pro vědce záhadou. Mohly prý sloužit jako astronomické observatoře nebo náboženské chrámy.

Odhalit podrobnosti o jejich autorech by mohla další expedice. Nikdo však nový výzkum nechce financovat. Země Hyperborea a její pyramidy jsou tak stále zahaleny rouškou tajemství.

