V povodí Nilu se objevilo několik podivných staveb. Jsou možná až příliš podobné egyptským pyramidám. Záhadné pyramidové struktury na Sahaře zachytil satelit Google Earth. Jsou 3x větší než pyramidy v Gíze. Vědci nyní zkoumají, co jsou zač.

Objev nových pyramid

Podivné struktury podobné pyramidám objevila archeoložka Angela Micolová. Našla je na snímcích satelitu Google Earth a prohlásila, že objevené stavby mohou být až několikanásobně větší než známé pyramidy v Gíze.

První dvě pyramidové struktury leží ve vzdálenosti necelých 150 km. První je k vidění v Horním Egyptě a druhá několik kilometrů severněji od města Abú Sidhum.

Na obou našla Micolová zvláštně tvarované mohyly. „Při bližším zkoumání útvaru se zdá, že tato mohyla má velmi plochý vrchol a podivně symetrický trojúhelníkový tvar, který byl časem silně erodován," uvedla archeoložka.

Symetrický archeologický útvar by podle Micolové mohl dosahovat šíře až 200 metrů. Šlo by tak o jasný důkaz pyramidové struktury, která je větší než velká pyramida v Gíze. A to dokonce třikrát.

„Při bližším zkoumání útvaru se zdá, že tato mohyla má velmi plochý vrchol a podivně symetrický trojúhelníkový tvar, který časem silně erodoval," uvedla Micolová.

Větší než pyramidy v Gíze

Kromě zmíněných dvou pyramidových struktur objevila Micolová další tři. Ty jsou menší a jejich diagonální uspořádání se opět shoduje s rozmístěním pyramid na náhorní plošině v Gíze.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Je třeba dalších zkoumání, aby se nález skutečně potvrdil. Ne všichni ale sdílí nadšení Micolové. Někteří se domnívají, že to, co se na první pohled jeví jako "nové" pyramidy, není víc než geologické útvary známé jako butty.

Laicky řečeno by tak šlo o pouhé kopce sedimentů, na jejichž povrchu se nachází obtížně erodovatelná vrstva.

Butty lze v dnešní době spatřit například v poušti Faiyum. Butty vznikají postupnou erozí okolních sedimentů kopce, na jehož povrchu se vytvoří plochá vrstva. Konečným produktem jsou skalní útvary. Nikoli však archeologické prvky.

S touto tezí souhlasí také Clair Ossianová, geoarcheoložka z Tarrant County College: „Mně to připadá jako oblast, kde je odolná vrstva kamene podložená měkkou horninou, možná břidlicemi. To v přeneseném smyslu slova může skutečně působit jako pyramidový objekt. Zvlášť v případě, že struktura není detailně prozkoumaná zblízka."

Velká pyramida v Gíze, která si doteď držela titul nejstarší a největší ze tří starověkých památek na náhorní plošině v Gíze a byla postavená pro faraona Chufua, tak zřejmě o své prvenství s novým nálezem nepřijde.

Zdroje: www.koreatimes.co.kr, theworld.org, news.sky.com