Pyramidy v Gíze měly původně zlaté špice. Klíč k tajemství může ležet v nich

Zdobila kdysi Velkou pyramidu zlatá špička?

Velká pyramida v Gíze je už sice skrznaskrz prozkoumaná, ale i přesto stále skrývá tajemství, možná dokonce neobjevené prostory a chodby. Jedna z nejobdivovanějších staveb, jaké kdy člověk postavil, není dosud přesně datována, ačkoli nad ní bádají mnozí vědci. Nikdo nezná její původ a záhada tak žije dál. Čas od času se objeví překvapivé zjištění. Co byly zlaté špice?

Na vrcholu Velké pyramidy v Gíze byla objevena určitá záhadná forma energie. Tu objevil britský vynálezce sir Siemens, který vystoupil na vrchol se svými arabskými průvodci. Když se ocitl na vrcholu, rozpřáhl ruce a uslyšel jakési zvonění. Proto omotal mokré noviny kolem láhve a držel je nad hlavou, takže se láhev nabila elektřinou a začaly z ní létat jiskry. Když ji namířil na jednoho ze svých průvodců, muž dostal šok a spadl na zem. Čeho je tedy pyramida schopna? A co je zlatý kámen?

Zlatá špice – vrchol pyramidy

Zlatá špice anebo spíše chybějící vrcholový kámen – co je to? Když se podíváte na Velkou pyramidu v Gíze, ihned si všimnete, že ač impozantní a stále zachovalá stavba – jako by jí chyběla špice. Jakýsi vrchol, který tam dnes už není, jak ukazuje toto video:

Přestože tedy Chufuova pyramida vypadá jako perfektní a dokonalý jehlan, shora je tam placka. Navíc v místě, kam by dokonalý vrchol přesně sednul. Existuje mnoho spekulací a domněnek o tom, co se stalo s hlavním kamenem Velké pyramidy. Byla Velká pyramida strojem, který nemůže fungovat bez svého hlavního kamene? Co však tento stroj dělal?

Tuto teorii by pak podporoval i plán egyptské vlády, která plánovala v rámci oslav přelomu tisíciletí v Gíze završit Velkou pyramidu zlatým hlavním kamenem. Obřad měl být velkou událostí, ale těsně před akcí účastněné ministerstvo bez jakéhokoli vysvětlení svůj plán zrušilo. Proč? Otazníků je mnoho.

Chybějící zlatý vrchol?

Mnozí vědci i běžné lidé, kteří na vrchol pyramidy vylezli a změřili ho, zjistili, že na vrcholu je nejméně 30 metrů plochého pochozího prostoru. Jak je to možné?

Existuje o tom legenda, podle níž se vrcholový kámen, vrchol pyramidy, přidává ke stavbě až těsně před jejím dokončením. Byla to jakási zlatá tečka, která navíc přesně kopírovala tvar pyramidy. Malá zlatá pyramida, špice na vrcholu. Navíc se předpokládá, že kámen byl buď vyroben ze zlata, nebo byl pokryt alespoň vrstvou zlata.

Tato špice, kterou dnes pyramida postrádá, byla podle tradice nejdůležitějším kusem, který dával pyramidě její skutečný účel. Ale byl tam skutečně? Objevují se protichůdné názory.

Na video se podívejte zde:

Zlatá hvězda na Zemi

Kdyby byla pravda, že tak, jak praví starověké legendy, tento kámen na vrcholu pyramidy existoval, jaký by pak byl účel stavby celé pyramidy, kterou stavěli tisíce lidí celé roky?

Podle pověstí byl tento kámen jakýmsi důkazem bohatství a slávy faraonů. Ale někteří vědci tvrdí, že měl zlatý vrchol daleko důležitější účel. Podle nich mohl kov, tedy zlato, pohlcovat sluneční energii a sloužil jako hlavní část celé stavby.

Díky tomuto zlatému vrcholu pak celá stavba fungovala. Zlatý vrchol byl jakýmsi motorem či klíčem k tomu, aby se z pyramidy stal stroj.

Navíc dříve byla Velká pyramida skutečně pokryta leštěným vápencem a zlatým hlavním kamenem. Podle legendy pak v noci zářila jako jasná hvězda na Zemi a byla dokonce viditelná i z vesmíru.

Propojení s vesmírem

Ač vědci stále tápají, podle zpráv egyptských autorit je to prý jasné. Podle nich byla Chufuova pyramida postavena jako hrobka pro faraona Cheopse před 2 500 lety. Zlatý kámen na vrcholu však uloupili zloději a vykradači pyramid, spolu s dalšími poklady a památkami.

Jenže další teorie mluví jinak. Podle nich je Velká pyramida mnohem starší. A navíc to není hrobka, ale stroj ovládaný právě tímto zlatých a dnes chybějícím kamenem. Podle stoupenců této teorie jsou pak v pyramidě zakódovány důležité informace o fungování celého vesmíru.

Pyramida vybudovaná z nejtvrdšího kamene musela obstát ve zkoušce času. Vevnitř není navíc zdobená, jak se původně myslelo, nápisy jsou jen zvenku. To pak podporuje teorii, že pyramidu postavila starověká civilizace, která si však znalosti odnesla s sebou, proto dodnes nemůžeme přijít na to, jak byla stavba vlastně postavena.

Pyramida je přitom zbudována naprosto účelně a přesně. Její délka, základna i průměr představují obvod, průměr a plochu planety Země. Kromě toho jsou zde znázorněna imaginární čísla řeckého pí a fí. K čemu by pak ale sloužily vnitřní prostory a komory v pyramidě? A proč vlastně nikdy nebyl tento stroj zapnut? A jak je možné, že egyptská vláda plánovaný ceremoniál zrušila?

Jaké je tajemství Velké pyramidy?

Zatímco jedni spekulují o mimozemských civilizacích, jiní myslí, že pyramida byla postavena po kataklyzmatu s využitím znalostí, které si uchovali přeživší.

Přesnost pyramidy a technologie, které byly k vytvoření této masivní stavby zapotřebí, zastiňují i špičku moderní vědy. Faktem však je, že struktura pyramidy obsahuje matematické informace o tvaru a funkcích vesmíru. Byla zhotovena dostatečně velká, aby tyto citlivé informace ochránila a zajistila, že obstojí ve zkoušce času.

Anebo byla skutečně pyramida se zlatým vrcholem zařízením nebo strojem pro využití nebo výrobu nějaké energie.?

Kdo a kdy Velkou pyramidu postavil, zůstává záhadou, ale o matematické přesnosti, která se při její stavbě tak hojně používá, není pochyb. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se uvnitř pyramidy nenacházejí žádné nápisy ani hieroglyfy.

