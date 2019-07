Natáčení Pyšné princezny: Kvůli skutečné lásce Ráž a Vránová zažili peklo

Začátek 50. let nebyl k českým filmařům přívětivý. Dodnes je považováno za zázrak, se v té době podařilo natočit pohádku o spravedlivém králi, který se dvoří namyšlené princezně a s pomocí kouzelné růže ji obrátí na dobrou cestu. Podobné náměty totiž připadaly tehdejší cenzuře příliš "kapitalistické".

Když se díváte na Pyšnou princeznu v dnešní době, vlastně ani nechápete, co na ní mohlo komunistickému vedení v 50. letech vadit. Hlavní postavy v ní přeci oslavují práci i běžný život lidí z neurozených stavů, princezna se ochotně nechává najmout jako děvečka a mladý král se s nadšením rýpe v hlíně. Z filmu na nás přímo čiší poselství, že chamtivost a zneužívání moci by nemělo mít v naší společnosti místo a lidé by si měli být rovni. "Kdo pracuje, musí se mít tak dobře, jako v zemi krále Miroslava," formuluje nové hodnoty napraveného Půlnočního království Vítek.

Režisér Bořivoj Zeman měl přesto potíže pohádku prosadit. Už samotné zobrazení feudálů jako kladných postav se tehdejší cenzuře zajídalo. Podle nich nebylo reálné, aby nějaký král mohl vládnout spravedlivě. Přednost se dávala budovatelským filmům zobrazujícím dělnický lid současnosti. V původním scénáři Pyšné princezny navíc bylo více kouzelných prvků, které se musely vyškrtat. Kouzla a čáry přeci neexistují… Bořivoj Zeman nakonec uhájil aspoň zpívající růži. Film přes všechna úskalí natočil, i když jen na černobílý film - barevný byl prý šetřen pro politicky významnější tvorbu.

S politickými potížemi se potýkali i herci v hlavních rolích. Alena Vránová a Vladimír Ráž se do sebe na place zamilovali, ačkoli byli tou dobou oba ve stavu manželském. Že to s politikou nijak nemohlo souviset? Dnešní člověk se bude divit, ale souviselo. Manželství Aleny Vránové s básníkem Pavlem Kohoutem bylo totiž komunisty využíváno jako součást propagandy a dáváno za vzor mládeži. Zhrzený Kohout navíc začal milencům vyhrožovat a napsal divadelní hru Dobrá píseň o zloduchovi, který přebral vzornému komunistovi ženu. Básník chtěl svým dílem říci, že kdo zradí soudruha, jistě nebude váhat zradit i vlast.

Ráže mohl románek s Vránovou poslat klidně do vězení. Komunističtí funkcionáři Vránovou přemlouvali, aby to s Kohoutem dala zase dohromady, ale marně. Pohádkový král s princeznou se přes všechny výhrůžky a nástrahy rozvedli a nakonec se stali manželi nejen ve filmu, ale i v opravdovém životě. Manželství jim sice celý život nevydrželo, ale to je zase jiná historie…