By thierrytutin - https://www.flickr.com/photos/sodapop66/4565946287/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53939227

Bylo 29. března roku 1974, kdy skupina čínských farmářů učinila mimořádný objev, který ohromil svět. Na zdánlivě obyčejném poli našli úlomky hliněné lidské postavy. Jenže za pár let později přišel šok. Dva z nálezců zemřeli na podivnou chorobu.

Přivolání archeologové nelenili a na místě nálezu zahájili vykopávky. Během pouhých dvou let byly odhaleny dohromady čtyři podzemní komory. V nich byl uložen největší soubor keramických soch, který kdy byl objeven - Terakotova armáda. Hliněné mužské postavy jsou v životní velikosti. Každý kus je navíc originál a pyšní se jedinečnou tváří a oděvem.

Jak ukázal výzkum, byly součástí pohřební výbavy prvního vládce dynastie Čchin ze 3. století př. n. l., Qin Shi Huanga, jenž se proslavil jako významný budovatel. Tento Karel IV. čínské říše zavedl jednotnou měnu, míry objemu a hmotnosti, znaky písma, nechal stavět silnice a přišel s nápadem velké zdi. A jak naznačuje historik Sima Qian, panovník byl zároveň milovníkem technických vychytávek.

Nebezpečná hrobka

„Řemeslníci dostali příkaz vyrobit kuše, které měly střílet na každého, kdo do hrobky vstoupí. Byla vybudována koryta podzemních řek. Ta byla naplněna rtutí,” píše autor ve svých Záznamech velkého historika. Publikace však byla vydána sto let po smrti Prvního císaře. To vedlo vědce k otázce, zda si „otec čínské historiografie” náhodou nevymýšlí.

Zdroj: Youtube

Jenže pak přišel šok. Dva z farmářů, kteří vykopali fragmenty terakotové sochy, onemocněli neznámými chorobami a zemřeli. Jednomu z nich doslova slezla kůže z těla, druhý byl prolezlý rakovinou. Byla to náhoda? Jak ukázal výzkum z roku 2020, pravděpodobně ne.

„Naměřené koncentrace rtuti v okolí hrobky jsou na výrazně vyšších úrovních, než se očekávalo,” říká vedoucí studie Guangyu Zhao. „Tato látka je vysoce těkavá a může unikat prasklinami, jež se ve stavbě objevily. Zároveň je toxická. Lidé, kteří s ní pravidelně přijdou do kontaktu, se mohou otrávit.”

Vstup zakázán

Výskyt kovového prvku v oblasti mauzolea tedy naznačuje, že se v podzemí opravdu mohou nacházet nebezpečné pasti jako z filmů o Indianu Jonesovi. Archeologové se proto rozhodli, že vykopávky dočasně ukončí a 2200 let starou kryptu císaře, jež je doposud pečlivě zapečetěna, prozkoumají neinvazivními metodami.

Zdroj: Youtube

Ty zatím ukázaly, že místo posledního odpočinku panovníka Qin Shi Huanga je hermeticky uzavřeno a dosahuje velikosti zhruba fotbalového hřiště. Měření elektrického odporu a využití laserového skeneru schopného proniknout hluboko pod zem naznačilo, že místnost vypadá jako rozlehlá rozdělená pyramida s chodbami vedoucími od východu k západu.

