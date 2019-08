Tajemství první lásky Radka Brzobohatého: Mohl ji zachránit před smrtí?

Zesnulý herec Radoslav Brzobohatý (†79) si s sebou do hrobu odnesl i záhadu týkající se jeho první lásky. Svatava Macháčková, se kterou chodil v mládí na gymnáziu, si ve dvaceti letech sáhla na život. Před smrtí se ale ještě pokoušela Brzobohatého kontaktovat. Chtěla, aby ji zachránil před manželem, který ji prý podváděl.

Smrt první lásky herce Radoslava Brzobohatého je dodnes zahalena tajemstvím. Svatava Macháčková, rodačka z Polična, zemřela nečekaně a o její smrti mluví místní dodnes jen velmi těžko. „Sáhla si na život. Chodil jsem s ní do třídy, ale znal jsem ji i předtím, bydlela kousek od nás," řekl Šípu bývalý spolužák Svatavy Jiří Bětuňák, který si pamatuje i to, že Svatava s Radkem chodila. „Mezi nimi to byla taková ta klasická studentská láska, ale dlouho to netrvalo, i když si spolu rozuměli," tvrdí Bětuňák.

Brzobohatého už nedokázal nikdo nahradit

Vrstevník slavného herce si také stojí za tím, že ke smrti Macháčkové došlo až poté, co skončila studia. S Brzobohatým tedy už alespoň dva roky nic neměla. „Rozešli se ještě na škole, možná kvůli Radkovi. Našel si totiž někoho jiného, co si pamatuju. Ona pak měla těch kluků víc," vzpomíná spolužák Brzobohatého lásky.

Jenže Svatavě se evidentně nedařilo potkat nikoho, kdo by v jejím srdci dokázal charismatického Radka plně nahradit. Nakonec tak skončila v manželství, které nefungovalo. „Byla v tom vztahu dost nešťastná a já vám i můžu říct proč. Ten její si našel nějakou jinou ženu," prozradil Bětuňák těžkým hlasem.

Svatava Macháčková si tedy podle něj vzala život, protože se neuměla vyrovnat s nevěrou svého muže. To byl také zřejmě důvod, proč se před smrtí pokoušela se svým bývalým přítelem spojit. Snad od něj chtěla vědět, co dělá špatně, když si její láska vždy najde raději někoho jiného… Navštívila prý Radkovu maminku, těžko ale soudit, jak ta na její prosbu reagovala. Jisté je to, že si sáhla na život dřív, než ji stačil Brzobohatý kontaktovat.

Kvůli sebevraždě nemá vlastní hrob?

„Radek sem pak vždycky jezdil, když tu bylo nějaké výročí. To se bavil se spolužáky a vyptával se, jak se mají lidé z gymnázia," popisuje dál Bětuňák, že herec na svá školní léta nikdy nezapomněl.

Je tak pravděpodobné i to, že si smrt mladé dívky nikdy tak úplně neodpustil, což ostatně sám naznačoval. Asi každému by se v hlavě honily myšlenky, jak vše mohlo dopadnout, kdyby se tehdy stačil ozvat a promluvit si s ní. Přeci jen v padesátých letech se sebevražda poměrně ostře odsuzovala.

Že byla rodina Macháčkových kvůli dceři v těžké situaci, naznačuje i skutečnost, že nikde na hřbitově ve Valašském Meziříčí nemá Svatava Macháčková svůj vlastní hrob. Na hřbitově sice odpočívá hned několik Macháčků, ale Svatavu na náhrobní kámen buď nenapsali, nebo leží v neoznačeném společném hrobě.

Z gymnázia herce vyrazili!

Přece jen veseleji vzpomíná Bětuňák na samotného Brzobohatého. „Radka jsem znal už na měšťance, to bylo ještě za války," prozradil Šípu. „Tehdy nebylo možné dostat se na gymnázium. První tři ročníky školy jsme tak museli studovat na té měšťance, kam se mnou Radek chodil i do třídy."

Po skončení války se jejich cesty rozešly a sám Bětuňák přiznává, že i proto se nestali s hercem většími přáteli. „Přišel převrat, a tak jsme se všichni, kdo o to měl zájem, hlásili na gymnázium. Byl mezi námi i Radek," vzpomíná. „On ale chodil do jiné třídy, takže jsme se pak už moc nevídali. Navíc s námi na školu nechodil až do konce, musel potom přejít někam jinam," dodal bývalý učitel.

Na Radka Brzobohatého vzpomínají ale i v místní škole. Ve vestibulu visí jeho fotografie přepásána černou stuhou, pod ní se skví pyšný nápis, že známý herec na škole pět let studoval.

„Bohužel u nás neabsolvoval, takže nemáme žádné jeho fotografie. On musel tehdy odejít z kázeňských důvodů, alespoň co jsem slyšel," řekl Šípu ředitel gymnázia Jan Trčka.

Ten přiznal, že město si slavného herce žádnou speciální akcí nepřipomene. „Bavil jsem se s panem starostou a rozhodli jsme se, že jménem Valašského Meziříčí pošleme na pohřeb do Prahy věnec, protože pan Brzobohatý byl čestným občanem našeho města," vysvětlil.