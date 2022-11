17letý chlapec postavil na zahradě vlastní jaderný reaktor. Přišel zásah FBI a s

Tereza Malá

David Hahn

Foto: Eagle & Eagle Production / CC 2.0

Kdybychom začali příběh větou „Bylo nebylo. Teenager si postavil na dvorku jaderný reaktor“, asi by vím vstávaly na hlavě vlasy hrůzou. Ani obyvatelé Golf Manoru v Michiganu na datum 26. června 1995 nikdy nezapomenou. Nedošlo sice k výbuchu, ale na jindy klidné předměstí se sjeli agenti Agentury pro ochranu životního prostředí v ochranných oblecích. A vrhli se na zahradní kůlnu jistého Pattyho Hahna.

Agenti kůlnu rozebrali do nejmenších detailů, protože se v ní sedmnáctiletý David Hahn pokusil postavit vlastní funkční jaderný reaktor. A povedlo se mu to!

Jeho příběh vypráví toto video:

Zdroj: Youtube

Průměrný žák miloval chemii

David byl poněkud zvláštní teenager. Jeho snem bylo nasbírat vzorek každého prvku z periodické tabulky prvků. A jeho sen začal již v dětství.

Davis se narodil 30. října 1976 a jeho rodiče se velmi brzy rozvedli. Chlapec tak trávil většinu svého dětství s otcem, automobilovým inženýrem GM, a víkendy s matkou a jejím přítelem. Stěhoval se mezi rodiči, ale jeho dětství nebylo ničím výjimečné: Chodil do skautu, hrál baseball a hrál hry s kamarády. Ve škole spíše zaostával a byl plaché a uzavřené dítě. I když z některých předmětů sotva prolézal, fascinovala ho chemie. Jeho život se změnil, když mu jeho nevlastní matka dala výtisk Zlaté knihy chemických pokusů.

Kniha mimo jiné hlásá, že chemie může povznést lidstvo a vytvořit světlejší zítřky. Navíc je plná pokusů, které jsou pro děti velmi obtížné a hlavně nebezpečné.

David ale v knize našel cestu, jak se vyrovnat s rozvodem rodičů. Ve svém pokoji si zřídil chemickou laboratoř, odkud často vycházel kouř a občas i něco vybouchlo. Poté, co se zranil a byl odvezen do nemocnice, rodiče Davidovi laboratoř v domě zakázali a přesunuli ji právě do kůlny. A zde David vytvořil jaderný reaktor!

Cesta od skautského odznaku k reaktoru

David své sny postupně zvyšoval a na přání otce se věnoval i skautingu, ale jen tak, jak se mu hodilo. Rozhodl se totiž získat odznak za zásluhy v oblasti atomové energie! Dopisoval si s nejrůznějšími organizacemi i vládními jadernými agenturami a postupně stavěl zmenšený model jaderného reaktoru z plechovek a brček na pití. Když skutečně v roce 1991 odznak získal, rozhodl se postavit funkční množivý, pěstební reaktor.

Tyto reaktory mají produkovat více jaderného paliva, než kolik ho spotřebují. David potřeboval více informací a vydával se proto za středoškolského učitele fyziky, aby je získal. Postupně se dozvěděl, jak lze určité radioizotopy vytvářet bombardováním běžných prvků neutrony a jak zkonstruovat funkční zdroj neutronů. Koupil 100 rozbitých detektorů po 1 dolaru za kus, pokusil se ukrást kouřové detektory ze skautského letního tábora a dál pracoval na svém životním projektu. Nakonec kontaktoval i československou firmu specializující se na prodej univerzitám a podařilo se mu získat několik vzorků oxidu uraničitého. Krůček za krůčkem se přibližoval k cíli a hledal silnější zdroj alfa částic, dokud zdroj neutronů konečně nepřinesl výsledky. Po měsících práce byl David připraven postavit svůj množivý reaktor.

Hasiči a speciální jednotky se vrhly na Davidovu kůlnu. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock.com

Reaktor Davida Hahna byl sice stejně primitivní jako jeho ostatní výtvory, ale produkoval hodně záření. Dokonce tolik, že bylo detekováno až na ulici. Proto David posléze reaktor částečně rozebral a uložil do kufru svého auta. A to ho odhalilo, když policie dostala 31. srpna 1994 ve 2:40 ráno tip na mladého muže, který kradl pneumatiky z vozidla. Policie našla Davida v autě a rozhodla se auto prohledat. Tak bylo Davidovo tajemství odhaleno. Policisté si dokonce mysleli, že našli podomácku vyrobenou bombu, proto Davida předvedli k výslechu, jehož se nakonec účastnil i radiologický expert z ministerstva zdravotnictví. Na základě Hahnova přiznání zahájily Komise pro jadernou regulaci a Agentura pro ochranu životního prostředí vyšetřování. Bylo odhaleno, že téměř každý předmět v kůlně vyzařoval záření více než tisíckrát vyšší, než je běžné pozadí, a to už byla spousta věcí vyhozena předtím jeho matkou.

Zničená práce a nová cesta

Téměř rok po Davidově zatčení se do sídla Hahnových sjeli úředníci EPA, kteří kůlnu rozebrali do 39 sudů, které byly převezeny do zařízení na nízkoaktivní jaderný odpad v Utahu. Úklid trval tři dny a stál 60 000 dolarů. Davidova několikaletá práce padla vniveč a David, jemuž spolužáci přezdívali "radioaktivní chlapec" upadl do deprese.

Později vystudoval metalurgii na Macomb Community College, ale rodiče jej donutili vstoupit do armády, aby získal disciplínu. Po čtyřech letech byl Davis z armády ze zdravotních důvodů čestně propuštěn a uvízl ve spirále depresí, alkoholismu a drogové závislosti. V dubnu 2007 dostala FBI tip, že David vlastní další neutronový zdroj. David byl diagnostikován s paranoidní schizofrenií a k tomu bral kokain. Nakonec skončil pro krádež na 90 ní ve vězení, protože se pokoušel opatřit si součástky pro další reaktor.

27. září 2016 byl David Hahn nalezen ve svém bytě mrtvý na otravu alkoholem a předávkování. Jeho obrovský talent tak pro nedostatek příležitostí a odborného vedení zhasl docela.

Na další video se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

