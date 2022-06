Ve vesmíru se objevil záhadný obří téměř dokonalý kruh. Vědci nemají vysvětlení

Natálie Borůvková

Vesmír

Foto: greenbutterfly / Shutterstock

Vědci z Western Sydney University společně s mezinárodním týmem odborníků objevili poblíž naší sousední galaxie záhadný kruhový prstenec, který by mohl být prvním známým případem mezigalaktického pozůstatku supernovy - pozůstatku explodované hvězdy, staré až 7 000 let. Zatím však nemají vysvětlení, co je záhadný objekt přesně zač.