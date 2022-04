Vědci zachytili záhadný rádiový signál z vesmíru. Opakuje se každých 16 dní

Vesmírná sonda

Foto: Profimedia

Se záhadnými rádiovými signály (FRB) z vesmíru, jež se periodicky opakují, se vědci setkávají pravidelně. Jedná se o milisekundové záblesky rádiových vln, které se dlouhou dobu nedařilo zaznamenat. To se však změnilo, když vědci zjistili vzorec série záblesků, jež se na Zemi dostávaly ze zdroje vzdáleného od Země půl miliardy světelných let. Je to poprvé, co se povedlo tyto zábesky změřit.