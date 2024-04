Bývalou modelku a moderátorku si mnozí pamatují jako jednu z nejznámějších televizních rosniček. Přestože už překročila čtyřicítku, má stále krásnou štíhlou postavu a mladistvou tvář, aniž by se udržováním svého vzhledu musela nějak trápit. A co dělá dnes? Věnuje se svému koníčku…

Od začátku...

Radka Rosická se narodila jako Kocurová a pod tímto jménem ji známe z televizních obrazovek. V rodném listě má den narození 20. dubna 1981, oslaví tak brzy své 43. narozeniny. Jejím rodným městem je Havířov, vyrůstala ale v Karviné, kam chodila na základní školu a vystudovala soukromou Obchodní a bankovní akademii.

Poprvé se pokusila získat korunku nejkrásnější dívky v soutěži Miss Reneta (1998), kde skončila jako první vicemiss. Třetí nejkrásnější dívkou se stala v roce 2002 v Miss České republiky. Téhož roku naši zemi reprezentovala na konci prosince v libanonském Bejrútu, kde si sice srdce poroty či diváků nezískala, neskončila ani v Top patnáct. Oslnila a získala si jiné – našeho hvězdného fotbalisty Tomáše Rosického, se kterým se seznámila při fotografovaní reklamy na sportovní značku. Od té doby jsou spolu.

close info Facebook / Facebook zoom_in Bývalá modelka a bývalý fotbalista se seznámili před dvaadvaceti lety

Na obrazovce

Věnovala se modelingu a jako jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších rosniček také moderovala od roku 2004 na Nově zprávy o počasí. V roce 2011 v pátém měsíci těhotenství přišla o miminko. Brzy znovu otěhotněla a šťastný pár dne 25. června 2013 přivítal na svět synka Tomáše. Radka poté z televize odešla, aby se věnovala mateřským povinnostem a výchově syna. Své ano si řekli necelý rok po jeho narození a Radka přijala manželovo příjmení. Žila převážně v Londýně, kde v té době její manžel kopal jako záložník za Arsenal.

close info Facebook / Facebook zoom_in Radka Kocúrová jako rosnička

Na televizní obrazovku se vrátila už jako Rosická o čtyři roky později, kdy manželovi skončila za kanálem smlouva. V pořadu České televize Sama doma nejdříve jako moderátorka zaskakovala za svou těhotnou kamarádku Lucii Křížkovou, se kterou začínala na Nově. Později v něm měla rubriku Pečení s Radkou Rosickou. Naposledy radila divákům loni v předvánočním čase, jak upéct třeba jetelíčky či kokosové kuličky. V pořadu Polopatě pekla ke konci roku slavnostní dort.

Za za dortíky do kavárničky

Paní Radka nejen ráda vaří pro své dva chlapy, ale jejím koníčkem a radostí je pečení. Jak uvádí na Instagramu, zamilovala se do něho už jako holčička, a vášeň zdědila po mamince a babičce, která pekla svatební zákusky. Nové nápady čerpá na dovolené, všude kolem, knihovnu má plnou knih o pečení a receptů z celého světa.

Své pekařské umění předává i jako jedna z instruktorů výuky pečení pro dospělé v pražské kavárničce IPPA Café, kde v Kurzech Radky Rosické učí péct dorty, cukroví a zákusky dle svých „dokonale vyladěných receptů.“

close info Instagram / Instagram zoom_in Stále mlaďoučká Radka Rosická při pečení cukroví

Možná si i vy vybavíte písničku pro děti Pekař peče housky, uždibuje kousky… Každý kuchař či cukrář své dílo ochutná nebo by alespoň měl. Ochutnává i paní Radka, ani v jídle se nijak moc neomezuje a stále je jako proutek. Nemusí shazovat žádná přebytečná kila v posilovně, prostě má dobrý genetický základ a netloustne. To se týká i mladistvého vzhledu. Nemusí se „trápit“ estetickými zákroky, stačí jí dobrý krém. A jak jednou uvedla, dle ní by měla krása vycházet zevnitř, od srdce, a pak se odráží na celkovém vzhledu…

Můžeme jí (a nejen k narozeninám) přát, ať jí mládí a šťastná rodina dlouho vydrží.

close info Profimedia zoom_in Z paní Radky vyzařuje vnitřní krása a vůbec se nemění (2024)

Zdroje: zivotvcesku.cz, ippacafe.cz, www.super.cz, www.extra.cz, www.super.cz/clanek