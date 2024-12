Spoluzakladatel Divadla Radka Brzobohatého, herec a dabér ztvárnil mnoho krásných postav, od divadelních, přes filmové až po televizní, včetně seriálových. Charismatický Radoslav třikrát unikl smrti, jeho odchod do hereckého nebe možná předznamenala zlá předtucha…

Seriálové ohlédnutí

Že Radoslav Brzobohatý patří mezi nejvýraznější a nejoblíbenější herce jen podtrhuje titul zasloužilý umělec, herec je držitelem Ceny Senior Prix a Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Rok před svým odchodem do hereckého nebe byl uveden do Dvorany slávy TýTý.

Jeho filmografie začíná v roce 1959 hlavní rolí Kašpara Léna v dramatu Mstitel. V nějaké té roli ho znají milovníci detektivek, jen namátkou třeba z Pěnička a Paraplíčko coby bývalého kasaře Josefa Pěničku, pohádek, z mnoha zmíníme postavu Mrakomora v Princi a Večernici, i z komedií. Nezapomenutelný je jako profesor Karda ve Sněženkách a Machrech. A mohli bychom pokračovat. Při natáčení snímku Všichni dobří rodáci, v němž hrál Františka, ho provázela podivná předpověď.

Život na vlásku

Režisér Vojtěch Jasný natáčel zmíněný film v roce 1968. Tehdy panu Radoslavovi sestavil horoskop, který ho zarazil. Předpověděl mu, že před čtyřicítkou zažije v jeden den tři okamžiky, kdy se ocitne na pokraji smrti.

Předtucha jak z hororového scénáře se dle vyprávění naplnila z 6. na 7. listopad 1971. Radoslav si koupil nové lyže a večer se vydal na chalupu do Jizerských hor. Dal je do patra a vyrazil za kamarády. Když se vrátil, střecha byla v plamenech. Hlavou mu probleskla myšlenka na ty nové lyže. V hustém kouři se prodral do patra. Od jisté smrti ho dělil krůček, který neudělal. Těsně před ním se střecha zřítila.

Po zásahu hasičů jel nad ránem vyhledat pomoc kamaráda. Na silnici před železničním přejezdem se před ním objevila kupa hlíny po výkopu. Šlápl rychle na brzdu a … Podruhé chybělo jen pár vteřin. Výstražné znamení totiž nebylo v provozu a těsně před nosem mu profrčel vlak.

Druhého dne se vracel do Prahy. Celou cestu slyšel podivné bouchání, které ho zneklidňovalo. Když přijel na křižovatku u Palmovky, upadalo mu levé zadní kolo. Režisérova věštba se naplnila. Podivný pocit měl svůj poslední natáčecí den v životě.

Poslední scéna

Na televizních obrazovkách Radoslava Bohatého vídáme od konce 60. let. Jeho hlas coby vypravěče provázel Rychlé šípy. Jako seriálový herec se představil hned hlavní rolí F. L. Věka ve stejnojmenném seriálu. Následovala miniseriál Bližní na tapetě. Ti, kteří si vzpomenou na seriál Humberto, si ho vybaví jako Bernharda Berwitze. V novém tisíciletí hrál jednu z nejmilejších a nejoblíbenějších postav, majitele království hraček pana Krále Ulici.

Do oblíbeného seriálu České televize Vyprávěj, v němž hrál vdovce Františka Kopeckého, byl obsazen v roce 2009. Den před jeho nečekaným a smutným odchodem točil své poslední scény. Nejmenovaný zdroj údajně tvrdil, že by unavený a prý často odpočíval. Dle slov Niny Divíškové, seriálové babičky Běty, byl veselý, měl dobrou náladu, přestože točil smutné a své poslední scény. Netušil, že jsou poslední i v životě. Rozloučil se s ní se slovy, že se další den uvidí. A odjel domů, do Říčan.

Radoslava Brzobohatého sice trápily kardiovaskulární problémy, ale cítil se dobře. Žádné vážné problémy neměl. Rodina plánovala oslavu jeho 80. narozenin. Dle scénáře se neměla jedna z postav dožít 17. listopadu. A byl to prý právě František, a poslední natáčecí měl jako postava začít umírat. Ten den si oba Radoslavové telefonovali a herec synovi řekl, že má následující den „… snad točit svou smrt…“ Nebylo mu to příjemné, řekl, že ho „takové věci štvou.“

Nečekaná rána

Následující ráno herce při vědomí odvezla záchranka do pražského IKEMu. Po vyšetření se zjistilo, že jde o prasknutí výdutě břišní aorty a šel okamžitě na sál. Lékaři o jeho život bojovali tři čtvrtě hodiny, ale bylo pozdě. Radoslav Brzobohatý zemřel 12. září 2012, den před svými osmdesátými narozeninami.

Redaktoři Aha! chtěli, aby jim z ČT poskytli scénář seriálového umírání Františkovy postavy a nějaké fotky. Odmítli s tím, že to není možné, poslali jen tři snímky z předposledního natáčení. I kdyby poslali scénář a fotek plné album, život by to herci nevrátilo. Po své blízké žije v srdci, divákům se vrací na obrazovky v reprízách.

