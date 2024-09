Externí autor 28. 9. 2024 clock 3 minuty

Podívejte se, která tři znamení zvěrokruhu budou mít v říjnu štěstí. Jejich život se od základu změní. Takovou radost, která zaplaví jejich život, rozhodně nečekali. Zjistěte, zda patříte mezi vyvolené nebo si budete muset počkat do dalšího měsíce.

Říjen do našich životů přináší nejenom zlátnoucí listí a pohodové večery s knihou a hrnkem voňavého čaje, ale také pořádnou dávku štěstí. Jenom se tedy nedostane na všechny. Která tři znamení zvěrokruhu budou v tomto měsíci šťastná? To zjistíte níže…

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Takové dary, jaké čekají k narozeninám na vás, milé Váhy, bychom také chtěli dostat. Ale hezky od začátku. Cítili jste se v poslední době ztraceni a neviděli jste před sebou jasnou cestu? Tak to se v říjnu změní. Hned v samotném začátku začnou věci dávat smysl. Nejenom v práci, ale i v osobním životě vše do sebe zapadne tak, jak má.

Budete si připadat, jako byste po dlouhé době vyšli z tmavé místnosti na světlo. Spadne z vás stres, budete se cítit uvolnění a plní optimismu. Vesmír si pro vás připravil řadu nových příležitostí. Konečně dostanete skvělou nabídku k práci a někdo z vašeho okolí vám nabídne, ať se k němu připojíte na jeho cestě do exotických končin. Nouze nebude ani romantická pozvání, ze kterých by se mohlo vyklubat něco víc. Souhrnně vzato, buďte otevření změnám a třeba hned za rohem objevíte něco úžasného.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

O Střelcích se ví, že milují dobrodružství. A právě v říjnu přichází jejích čas, ve kterém si mohou zajímavých aktivit užít do sytosti. Zrozenci v tomto znamení nejsou žádní troškaři, když sní, tak ve velkém. Hvězdy je v tomto měsíci vyslyšely a rozhodly se jim pomoct jejich vizí dosáhnout. Bude pro to třeba udělat pár riskantních kroků, ale to je pro Střelce maličkost, kterou si navíc dokonale užije.

Vážení Střelci, v nadcházejících týdnech se vám rozhodně vyplatí držet se hesla, risk je zisk. Navíc je štěstěna na vaší straně a tím rovněž ideální čas riskovat. Pokud jste až dosud čekali na správný okamžik začít něco nového, vhodný čas přichází právě teď. A když už jsme zmínili jedno přísloví, dodáme i druhé, a sice že štěstí přeje odvážným. Proto se nebojte a váš vysněný říjen si po všech stránkách užijte.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Milé Ryby, pro vás bude říjen měsícem změn, pochopitelně těch pozitivních. Ostatně, je na čase, protože už hodně dlouho jste přemýšleli o tom, čeho si přejete ve svém životě dosáhnout a konečně nastala příznivá konstelace k tomu si své sny splnit. Je to jako když sázíte semínka do hlíny. Pečlivě se o ně staráte, zaléváte je, aby správně rostla. A přesně tak to máte nyní se svými nápady, které jste konečně dovedli k realitě. Nebojte se finálního rozhodnutí, v němž vám pomůže vaše tentokrát opravdu silná intuice. Stačí málo, aby si vaše vize začaly žít svým vlastním životem.

Tohle období rovněž přeje starým i novým přátelstvím. Zavolejte těm, na které jste neměli dlouho čas a pusťte do života nové, kteří jsou naladěni na stejné vlně. Pozitivní je, že si urovnáte vztahy s okolím, které vám vyjádří upřímnou podporu. Říjen je skvělý čas, ve kterém byste měli projevit svou kreativitu, ať již prostřednictvím umění, psaní nebo hudby.

zdroj: www.gala.de, jimdoranauto.com