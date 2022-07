Ragnarök, tajemná vikinská předpověď budoucnosti: Děsivě popisuje jadernou válku

Ragnarok - konec světa podle vikinské mytologie

Temné předpovědi konce světa nejrůznějšími způsoby se objevují od nepaměti. Například mezi Vikingy se konec světa nazývá Ragnarök a jedná se nejen o konec světa, ale i o soumrak severských bohů, apokalyptický okamžik, který severská mytologie překládá jako "Osud bohů". Jak by konec světa podle Vikingů vypadal? Mělo k němu dojít v roce 2014, i když v popisu vypadá stejně, jak by asi dopadle jaderná válka.

Severská mytologie se skládá z několika chronologicky řazených příběhů, které končí právě koncem světa, tedy Ragnarökem, proroctvím, co přijde, až náš svět skončí. Zvláštní je, že ani bohové se nemohou konci světa nijak bránit. Podle Vikingů je Ragnarok sérií událostí zahrnující předpovězenou závěrečnou bitvu, která vyústí ve smrt hlavních bohů, výskyt různých přírodních katastrof a následné ponoření světa do vody. Ragnarok vychází z básně ze 13. století, kterou napsal Snorri Sturluson.

Jak to tedy všechno skončí?

Severský mytologický vesmír

Severský mytologický vesmír se skládal z devíti světů a devět říší obklopovalo Yggdrasil, posvátný kosmický strom ve středu vesmíru, a rozprostíralo se od něj. Stejně tak měl i každý z bohů své jméno, ale ať se mezi nimi dělo cokoli nebo odpovídali za cokoli, s koncem světa nic nesouviselo. Ani bohové jej nemohli odvrátit.

Znamení, že konec světa se blíží

Než k Ragnaröku dojde, objeví se několik znamení. Nejprve nastane „veslká zima“ neboli Fimbulwinter. Vystřídají se rychle za sebou tři zimy, aniž by mezi nimi bylo léto. Země zapadá obrovským množstvím sněhu, takže lidé nebudou mít co jíst a zima zpustoší zemi. Lidé budou bojovat o zbytky jídla a o přežití, kdy budou hojné i vraždy mezi členy rodiny. Zaniknou veškerá přirozená rodinná pouta. Bájní vikinští vlci Skoll a Hati během Ragnaröku konečně chytí svou kořist, jíž je Měsíc a Slunce. Obloha tak potemní, hvězdy zmizí a země se zachvěje. Objeví se všichni potomci hrozného boha Lokiho, jako jsou vlk Fenrir anebo mořský had Midgardu. Loď Naglfar, vyrobená z lidských nehtů a nehtů na nohou, které byly odebrány mrtvým mužům a ženám, se uvolní ze svého kotviště a naplní ji obři. Země bude postupně zničena všemi stvůrami i obry z říše Muspelheim, v čele se Surtrem…

Takto severské legendy detail po detailu líčí, co všechno se postupně na Zemi stane, než nastane její úplná zkáza.

Jakmile se země ponoří do moře, plameny vystoupají k nebesům, aby poté znovu uhasly a země se vynoří z vody, kam celá spadla. I všichni zemřelí bohové jsou po událostech Ragnaröku vzkříšeni, přežijí pouze Odin a Thor.

Spolu se dvěma bohy přežijí i dva lidé, Líf a Lífþrasir, muž a žena, kteří postupně osídlí nový a úrodný svět, ve kterém se nyní nacházejí, kde zase září Slunce a svět se znovu a nově zrodí. Nová země by měla být jako utopie, s nekonečnými zásobami.

I když se nejedná o vědecký závěr, tvrdí, že Vikingové rádi hodovali a nechtěli si tuto událost nechat ujít.

Podle vikinské apokalypsy měl být konec světa již v roce 2014, v sobotu 22. února. Možná že tedy již nyní žijeme v obnovené Zemi, která je obydlena především bohy?

Ragnarök není jediná předpovězená apokalypsa, která se nestala. Svět měl být i zničen asteroidem nebo jiným meziplanetárním objektem. V květnu 2011 zase údajně proběhl "duchovní soud" a že konec světa měl nastat 21. října. Měli jsme se srazit s kometou, spadnout do černé díry anebo podlehnout jaderné válce, kterou bychom sami rozpoutali.

