Rajče bývá často označováno za zeleninu, ale botanicky správně je to ovoce. Připutovalo k nám z jižní Ameriky a zabydlelo se na našem jídelníčku. Čím je ale tak zajímavé? V čem spočívá jeho schopnost posilovat naše zdraví?

Rajské jablko jako z ráje

Rajče, neboli rajské jablíčko (latinsky Solanum lycopersicum), je u nás snadno dostupné prakticky v každém supermarketu, ale samozřejmě nejzdravější, s minimem chemie, a také nejchutnější, jsou ta pěstovaná doma – ať na zahrádce nebo na balkóně.

První, co člověka napadne, že rajče přirozeně obsahuje vitamíny. To je pravda – prokázané byly vitamíny B1, B2, B6, C, E a provitamín A. Ale zdaleka to není všechno.

Další podstatnou složkou je lykopen, který patří mezi látky s ochrannými antioxidačními účinky, stejně jako kyselina askorbová (vitamin C), kyselina chlorogenová, rutin a plastochinony. To všechno v rajčeti najdeme. Krom toho se účinky těchto látek vzájemně posilují a násobí, protože antioxidační efekty rajčat jsou neuvěřitelné.

Lykopen, který je z nich nejdůležitější, je přítomen hlavně ve slupce, takže oloupaná rajčata ztrácejí značné množství této zdraví prospěšné substance. Zato lykopen odolá tepelné úpravě např. vařením (kdy se jeho účinnost naopak zvyšuje až pětkrát) i zmrazení.

Sympatické na této látce také je, že se dobře vstřebává do těla za přítomnosti trochy tuků v jídle spolu s rajčaty.

Lykopen představuje dobrou prevenci proti rakovině střev, jícnu, žaludku – a také prostaty a děložního čípku.

Navíc rajče obsahuje důležité minerály, jako je vápník, fosfor, železo, jód, měď a draslík.

Rajčata čistí ledviny, pomáhají proti různým zánětům (například močových cest), usnadňují trávení a posilují imunitu. Snižují hladinu cholesterolu a riziko srdeční příhody, působí proti křečovým žilám. V případě horečky usnadňuje čerstvá šťáva ochlazení organismu a dodává mu potřebné živiny.

Rozkrojené čerstvé plody jsou vhodné k přiložení na opařeniny i spáleniny od slunce.

Dokonce je rajče tak užitečné, že z nati si můžete připravit koupel, která uleví od bolavých nohou a dokáže snížit krevní tlak. Jen by se rajčat měli vyvarovat lidé, kteří mají artritidu nebo dnu.

Co nejlepšího provést s rajčaty

Čerstvá šťáva je úplně nejjednodušší způsob užití. Tři sta padesát mililitrů denně je vhodná zdravotní dávka.



Další variantou je již zmíněná koupel. K té nám stačí dvě hrsti čerstvé nati, které zalijeme půl listrem studené vody. Tu nechám vařit pět minut, dalších pět minut odstát a následně ji dolijeme do připravené koupele.

V kuchyni se s rajčaty naprosto vyřádíte. Domácí kečup, pizza s rajčaty, rajská omáčka i rajská polévka jsou všechno vhodné způsoby konzumace.

Pro inspiraci se podívejte na jeden z bezpočtu možných receptů na rajčatový salát.

Vezměte čtyři sta gramů rajčat a sto gramů sýra. Můžete použít goudu, ementál nebo eidam, když bude sýr tučný, lépe se vstřebá lykopen z rajčat. Přidejte dvě natvrdo uvařená vajíčka a jednu střední cibuli. To všechno nakrájejte a smíchejte se sto gramy majonézy, případně jogurtu. Přidejte koření podle nálady (bazalka, libeček, černý pepř, petržel, estragon, česnek), případně trochu dosolte.

Dejte na půl hodinky do ledničky odležet.

Uvedené množství stačí na dvě porce. Dobrou chuť!

