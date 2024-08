Externí autor 25. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Budoucnost je červená! Odhalte s námi tajemství zdraví s nečekanou superpotravinou. Tato běžná ingredience, kterou najdete v kuchyních po celém světě, by mohla být klíčem k prevenci kardiovaskulárních onemocnění a udržení optimální funkce ledvin.

Výzkumníci se stále častěji obrací ke skromnému, ale mocnému spojenci v boji proti onemocněním oběhového systému. Překvapivě to není žádná exotická bobule ani vzácná rostlina, ale něco, co jste pravděpodobně nesčetněkrát ochutnali ve svých salátech a sendvičích: rajče.

Je to ovoce

Ačkoli je v kulinářských kruzích často považováno za zeleninu, rajče (latinsky Solanum lycopersicum) je botanicky ovoce. Původem pochází z Jižní Ameriky, avšak během staletí se tato červená plodina rozšířila do celého světa a stala se základem kuchyní napříč kontinenty. Od sluncem zalitých polí Itálie po rušné trhy Indie si rajčata upevnila své místo v našich jídelníčcích.

Jádro zdraví

„Rajčata jsou bohatá na lykopen, silný antioxidant, který jim dává jejich charakteristickou červenou barvu. Náš výzkum naznačuje, že právě lykopen může pomoci snížit riziko srdečních onemocnění tím, že zabraňuje oxidaci LDL cholesterolu, který je hlavním přispěvatelem k ucpávání tepen,“ tvrdí španělská kardioložka Elena Rodriguez.

Národy, které konzumují rajčata pravidelně a ve velkém množství, například Italové nebo Španělé, mají nižší riziko srdečních infarktů a mozkových příhod. Lykopen zároveň pomáhá snižovat zánět v krevních cévách, efektivně snižuje krevní tlak a tím zlepšuje celkové kardiovaskulární zdraví. Nutno dodat, že tepelnou úpravou nabývají na síle. Rajčata jsou plody, u kterých neplatí, že je lepší je konzumovat vždy čerstvé. Tepelná úprava jim navíc sluší.

Čištění zevnitř

Výhody rajčat však přesahují zdraví srdce. „Působí také jako přírodní diuretikum, pomáhají vyplavovat toxiny a přebytečné tekutiny z těla. Tato vlastnost je činí vynikajícími pro zdraví ledvin, snižují riziko ledvinových kamenů a podporují celkovou funkci ledvin,“ tvrdí odborníci. Vysoký obsah vody v rajčatech v kombinaci s draslíkem a dalšími esenciálními minerály vytváří dokonalý koktejl pro udržení rovnováhy v těle. Vitamin C v něm pomáhá při absorpci železa, zatímco draslík je nezbytný pro správné srážení krve.

Z pole na vidličku

Zatímco rajčata jsou snadno dostupná ve většině obchodů s potravinami, pěstování vlastních se nic nevyrovná. Ta chuť je naprosto odlišná! Rajčata prospívají na slunných místech a lze je tedy bez problémů pěstovat na zahradách nebo dokonce v květináčích na balkonech. „Začněte s několika sazenicemi, zajistěte jim dostatek slunečního světla a vody, a během pár týdnů budete mít bohatou sklizeň čerstvých, šťavnatých rajčat,“ doporučují zahradníci.

Syrová rajčata v salátech, vařená rajčata v omáčkách nebo dokonce rajčatová šťáva mohou přispět k vašemu zdraví. Tady je jeden z tisíců jednoduchých receptů, jak rajčata zpracovat. Vyzdvihuje nejen chuť čerstvých rajčat, ale také ji kombinuje se zdravým olivovým olejem.

Bruschetta pro zdravé srdce

- 4 zralá rajčata, nakrájená na kostičky

- 2 nasekané stroužky česneku, nasekané

- 1/4 šálku nasekané čerstvé bazalky

- 2 lžíce extra panenského olivového oleje

- 1 lžíce balzamikového octa

- Sůl a pepř podle chuti

Smíchejte rajčata, česnek a bazalku ve větší míse. Přidejte olivový olej a balzamikový ocet, pak okořeňte solí a pepřem. Nechte směs 15 minut odstát, aby se chutě spojily. Opečte bagetku dozlatova, bohatě ozdobte směsí a ihned podávejte.

Co tahle kečup?

To nejlepší jsme si nechali nakonec. Oblíbená česká pochutina, kečup, se totiž také vyrábí z rajčat. „A v žádném případě není třeba ho zatracovat,“ tvrdí nutriční terapeuti. Jen je nutné důkladně číst etiketu. Hledejte takový výrobek, kde je co největší podíl rajčat na 100 gramů kečupu. Zároveň by zde mělo být minimum škrobů. Ideální složení? Aspoň 150 gramů rajčat na 100 gramů kečupu, ocet, trocha soli a cukru, koření. Rozhodně se vyhněte „dobrotám“ plným konzervačních látek, zahušťovadel, barviv a příchutí.

