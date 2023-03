Záhadné mumie jsou pro nás symbolem dávných ztracených časů, které máme většinou spojené s Egyptem a jinými dávnými civilizacemi. Proto je naprosto šokující, že se rakev s tělem dívky objevila pod podlahou garáže v San Francisku. A byla z křišťálu! Vědci zatím nemají vysvětlení.

Neobvyklá "křišťálová rakev" byla nalezená v roce 2016 v San Francisku v Kalifornii při rekonstrukci staré garáže. Zpočátku se dělníkům zdálo, že jde o velkou a novou rakev, ale i přesto objev mnohé zmátl a fascinoval. Když však rakev otevřeli, zůstali zcela konsternováni. Objevila se před nimi dvě okna ze silného skla a skrze ně bylo viditelné téměř neporušené tělo malé holčičky. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Spící dívenka ve vakuové rakvi

Nečekaný a zcela jedinečný objev se stal okamžitě senzací. Ukázalo se, že rakev je stará 140 let. Mladá blond dívka uvnitř byla oblečená do krásných krajkových šatů, vlasy měla ozdobené levandulovými lístky a spolu s mumií obsahovala rakev také řadu dalších artefaktů, jako byl například věnec v podobě kříže z modrých svazků. V rukou držela dívenka fialovou kytičku a celkově to vypadalo, že klidně spí.

Nečekaný objev naplnil stránky amerických novin a majitelka garáže Erika Karner byla skutečně zvědavá, zda se podaří objasnit totožnost záhadné dívky.

Přestože starobylá rakev se skleněnými okénky vypadala jako velká rezavá krabice, ukázalo se, že je kovová a sešroubovaná pevnými šrouby.

„Zjistili jsme, že tělo dítěte bylo nabalzamované. Odborníci vysvětlili zachovalost těla dobrou prací těch, kdo jej balzamovali, a také tím, že v rakvi bylo úplné vakuum," řekl právník Konstantin Erochin.

Odd Fellows Cemetery

Nakonec při vyplňování obsáhlé dokumentace byla dívenka „pokřtěná“ jako Eva, ale Erika Karner ji dala „své“ jméno Miranda. Celé San Francisko se snažilo zjistit totožnost oné dívky a do akce se zapojila nejen policie, ale i dobrovolníci. Podařilo se najít staré mapy z konce 19. století. Prozradily, že na místě Eričina domu se dříve nacházel největší hřbitov ve městě, Odd Fellows Cemetery. Pro pohřbívání byl uzavřený už v roce 1890, kdy se rychle rostoucí metropole přiblížila krajním hrobům. Většina ostatků byla exhumovaná a znovu pohřbená v hromadných hrobech. Až na jednu rakev, na níž se zřejmě zapomnělo.

Ještě jeden pohřeb

Dobrovolníci se ze všech sil pokoušeli objevit firmu, která se před 150 lety zabývala výrobou a produkcí kovových rakví, ale žádné dokumenty nebyly nalezené.

Navíc se díky tomu, že z těla dívenky bylo odebrané DNA a rakev otevřená, její tělo se začalo kazit. Proto bylo potřeba, co nejrychleji uskutečnit nový pohřeb. Erika, sama matka dvou dětí, nechala pro dívku nalezenou u ní v garáži vyrobit novou dřevěnou rakev z třešňového dřeva a žulový pomník ve tvaru srdce a 4. června 2016 byla dívka znovu pohřbená pod novým jménem Eva Miranda. V USA je zvykem dávat neidentifikovaným tělům standardní jména.

Erika také z důvodu úcty k zesnulé zakázala všem pořizovat jakékoli fotografie a obešla všechny sousedy a známé a požádala je, aby vymazali všechny fotky, které k „senzaci“ pořídili.

Kdo je Eva Miranda?

V srpnu 2016 byly známé výsledky DNA, které ukázaly, že matka holčičky se narodila na Britských ostrovech. „Analýza DNA vlasů ukázala, že dítě mělo nedostatek bílkovin a těžkou podvýživu, zřejmě v důsledku nějaké nemoci nebo kvůli množství léků, které dítě užívalo," uvedl Konstantin Erochin.

Analýze byla podrobená i neobvyklá rakev se skleněnými detaily a po jejím očištění od rzi se objevila značka výrobce - N. Gray & Co. Undertakers, firma, která působila v San Francisku před 140-150 lety a vyráběla rakve s maximální ochranou proti vodě a škůdcům.

Zatímco vědci zkoumali DNA, dobrovolníci zkontrolovali 29 875 záznamů ze hřbitovních matrik z poloviny a konce 19. století. Zabralo to více než tisíc hodin práce, ale 25. září 2016 byl nalezený záznam, že v říjnu 1876 byla ve zkoumaném sektoru pohřbená dvouletá holčička, která zemřela v důsledku celkového vyčerpání. Jmenovala se Edith Howard Cooková. Dítě zemřelo v říjnu 1876, bez dokumentů. Ale její rodiče se z neznámých důvodů rozhodli její tělo nechat nabalzamovat.

Šípková Růženka konečně v klidu usnula

Tak se nakonec po dlouhém pátrání povedlo dívence vrátit její původní jméno i zjistit jména jejích rodičů, Horatia Nelsona a Edith Skaufi Cookových. Dokonce byl nalezený její dosud žijící pokrevní příbuzný.

„Edith Howard Cook, která žila 2 roky 10 měsíců 15 dní. Kdysi jsem se ztratila, ale teď jsem se našla," ukončil nakonec celý příběh nový náhrobek, který se na hrobě „Evy Mirandy“ objevil v roce 2018.

Slavnostní části obřadu se ujala veřejná organizace "Kolumbovi rytíři". Pohřebního průvodu s hudbou na počest malé Mirandy se zúčastnilo 140 lidí, tedy pravděpodobně více než před půldruhým stoletím. Šípková Růženka tak nakonec získala zpět své skutečné jméno i identitu.

ordonews.com, pictolic.com