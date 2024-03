Rakovina zůstává jednou z nejtěžších výzev moderní medicíny, neboť je identifikovaných více než 200 různých typů. Některé druhy rakoviny jsou rozšířenější než jiné, což ovlivňuje podobu diagnostiky, léčby a míry přežití.

Nejčastější typy rakoviny

Rakovina prsu, která je nejčastěji diagnostikovanou rakovinou, postihuje jak ženy, tak muže, přičemž počet nových případů se odhaduje na 268 600 ročně u žen a 2 670 u mužů. Díky pokrokům ve screeningu a léčbě dosahuje pětileté přežití u žen slibných 90 %.

Přibližně u 10 % případů tohoto onemocnění stojí za jejím vznikem geny. Z tohoto důvodu je důležité, aby všichni, kteří mají v rodině matku, sestru či dceru s rakovinou prsu, podstoupili genetické vyšetření.

Ženy ve věku od 45 do 69 let, v případě potřeby i dříve, by měly 1x za 2 roky absolvovat preventivní mamografické vyšetření. To umí zachytit i velmi malé nádory.

Nejčastějšími příznaky rakoviny prsu jsou:

- bulka – v 80 % případů nezhoubná

- výtok z bradavky

- vpadlá místa na prsu

- změna zabarvení nebo struktury kůže

Dalším druhem rakoviny s velmi častým výskytem je rakovina plic. Ta je hned po rakovině prsu nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Odhaduje se, že ročně přibude přibližně 228 150 nových případů a pětileté přežití činí pouze 23 %.

Jak je poznáme?

Z tohoto důvodu je v boji proti této zákěřné nemoci i nadále nejdůležitější snaha o zmírnění rizikových faktorů, zejména odvykání kouření. Rakovina plic je zejména u mužů nejčastějším nádorem.

Jaké jsou nejčastější druhy rakoviny?

Zdroj: Youtube

Obecně postihuje zejména kuřáky ve věku od 55 do 65 let. V 75 % dojde k zachycení nádoru až v pokročilém stádiu. Zhruba 80 % pacientů umírá. Negativní vliv má kromě aktivního také pasivní kouření.

Rakovina plic se nejčastěji projevuje za doprovodu těchto společníků:

- kašle

- chronické únavy

- přílišného hubnutí

Dalším častým typem rakoviny je rakovina prostaty. Ta je nejčastějším nádorovým onemocněním u amerických mužů a pro lékaře představuje jedinečnou výzvu. Ačkoli je pro ni typický pomalý růst, každoročně si vyžádá značný počet životů.

Odhaduje se, že ročně se objeví až 164 690 nových případů, z nichž je přibližně 29 430 nakonec smrtelných. Povzbudivá pětiletá míra přežití 98 % však podtrhuje význam včasného odhalení a zásahu.

Mezi hlavní příznaky tohoto onemocnění patří:

- potíže při močení

- obtíže při zahajování močení

- slabý a přerušovaný proud moči

Dále pak pocit nedokonalého vyprázdnění, nutkání na močení nebo časté močení ve dne i v noci. Postiženého může trápit také krev v moči nebo ejakulátu, otoky dolních končetin, bolesti zad či zlomeniny kostí při výskytu kostních metastáz v páteři.

Pokud se u vás objevil některý z výše jmenovaných příznaků, neprodleně navštivte lékaře. Je důležité vnímat varovné signály těla a naslouchat jim. Pamatujte, že včasná diagnostika, vám může zachránit život.

Zdroje: seer.cancer.gov, www.webmd.com, www.cancervic.org.au