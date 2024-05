Ačkoli si to řada z nás stále nemyslí, rakovina kůže je skutečnou hrozbou dnešní doby. Jak ji rozpoznat a jaké jsou skutečné projevy? Možná se budete divit, ale nejsou to jen znaménka.

Nejen znaménka

Kůže jako největší orgán našeho těla si jistě zaslouží stejnou pozornost jako ostatní orgány. Nejvážnějším onemocněním, a zároveň nejzákeřnějším onemocněním, které můžete prodělat, je rakovina kůže. Její zákeřnost tkví v tom, že se dlouho nemusí projevit. Jakmile o sobě však dá vědět, prognózy na vyléčení se rapidně snižují.

Řada lidí se však mylně domnívá, že nádory kůže mohou vzniknout pouze z velkých, vystouplých, tudíž hmatatelných znamének. A pak přichází se svou diagnózou pozdě.

Pravdou zůstává, že většina kožních nádorů se vytvoří na místech, kde nikdy předtím žádné znaménko nebylo. Odborníci se shodují, že každý člověk by si měl každoročně nechat kůži celého těla zkontrolovat odborníkem.

Nejčastějším spouštěčem rakoviny kůže je samozřejmě nadměrné slunění. Rozdíl při tom nehraje, zdali se opalujete na přímém slunci nebo jste pravidelným uživatelem solárií. Pokud se dostatečně nechráníte, dost možná si zaděláváte na velký problém.

Jak tedy poznat, že se na kůži tvoří něco, co tam zkrátka být nemá? Hlavním ukazatelem je jakákoliv změna na kůži, která tam dříve nebyla. Můžeme pozorovat mírné začervenání, atypický tvar mateřského znaménka nebo zánět.

Jak ji poznat?

To vše jsou varovní ukazatelé, se kterými bychom neměli otálet a měli bychom rychle vyhledat lékařskou pomoc. U rakoviny kůže totiž platí, že čím dřív přijdete, tím větší šance na vyléčení máte.

Poznej rakovinu kůže: Vše o nemoci:

Jedním z příznaků rakoviny kůže může být solární keratóza. Malé šupinky hrubé struktury se mohou objevit na hlavě, krku, ušních boltcích, nosu či rukou a dalších místech našeho těla. Jsou důsledkem přemíry slunečního záření a mohou přerůst ve zhoubný nádor.

Varováním je také jakékoliv atypické mateřské znaménko. To sice ne vždy musí znamenat rakovinu, jisté riziko tu však je. Pokud si takové znaménko odmítáte dát odstranit, je alespoň nutné jej pravidelně nechat kontrolovat odborníkem.

Upozornit na zhoubný nádor vás může také váš ret. Respektive zánět v něm. Odborně se tomuto stavu říká solární cheilitis, který se v praxi projevuje vznikem šupinaté nerovnosti na rtu, otokem či ztrátou ohraničení mezi rty a kůží.

Obecně platí, že každé znaménko, které na svém těle objevíte, by mělo být souměrné. Mělo by být jasně ohraničené a jeho barva by měla být jednolitá. Větší nebezpečí představují znaménka tmavších odstínů.

Pokud vám na kůži v krátkém časovém horizontu vznikne jakýkoliv neznámý útvar nebo se již vzniklé znaménko náhle změní, okamžite navštivte lékaře. Ten s jistotou pozná, zdali je tento útvar rizikový či nikoliv.

Zdroje: www.ordinace.cz, www.nemocnicesumperk.cz, www.asds.net