3 nejčastější typy rakoviny mají jasné příznaky. Většina lidí je ignoruje a zamění s neškodnými nemocemi

close info Profimedia

Natálie Borůvková 5. 8. 2024 clock 2 minuty gallery video

Rakovina je obávaným onemocněním, na které každoročně zemře velké procento lidí. A to i přes to, že medicína jde neustále kupředu a možnosti léčby vykazují daleko větší úspěšnout než pár let zpátky.

Hrozba jménem rakovina Podle odborníků se onemocnění rakovinou týká téměř každého třetího člověka žijícího v rozvinutých zemí. I přesto, že možnosti léčby přibývají a počet uzdravených roste. Zhruba každý čtvrtý člověk pak tomuto onemocnění podlehne. Nejčastějším způsobem léčby zůstává i nadále chemoterapie a ozařování. Právě chemoterapie probíhá za použití cytostatik, která výsledky a úspěšnost léčby sice výrazně zlepšila, ale i ta mají svá úskalí. Tím hlavním bezesporu zůstává, že kromě zacílení rakovinných buněk silně poškozují i zdravé tkáně našeho těla. To se často projeví na celkové vitalitě lidského organismu. Nadějí je v tomto směru biologická léčba, která je zacílená pouze na buňky zasažené rakovinou. I ta má ale svá úskalí. Nejde použít na každý typ rakovinového bujení. Tyto příznaky neignorujte Pokud jde o rakovinu, nejzásadnějším se v tomto ohledu jeví nejen prevence a pravidelné docházení na preventivní prohlídky, ale také včasná detekce případného onemocnění. Varovné příznaky rakoviny, kterém bychom neměli ignorovat: Zdroj: Youtube Problémem však zůstává fakt, že řada lidí jasné příznaky rakoviny ignoruje a zaměňuje je za banální problémy. To platí hlavně v případě tři nejčastějších typů rakoviny. Prvním z nich je rakovina prsu, která se často projeví nejen nálezem bulky, ale také výtokem z bradavky či změnou barvy povrchu prsa. Dalším typem rakoviny, kterou řada Čechů ignoruje, je rakovina prostaty. Pokud máte problémy s močením, ať už jde o přerušované močení, jeho úplnou zástavu nebo neustále nutkání na močení, rycle vyhledejte lékařskou pomoc. close Magazín Jak poznáte, že máte hraniční cukrovku. Toto jsou nenápadné, ale jasné příznaky. Zkontrolujte se! video Posledním typem rakoviny, který má jasné příznaky, které bychom rozhodně neměli ignorovat, je rakovina tlustého střeva a konečníku. Pokud vás po delší dobu trápí zácpa nebo naopak průjem, vězte, že je něco špatně. close Magazín Syndromem zlomeného srdce trpí zdravé ženy ve středním a starším věku. Příznaky jsou podobné infarktu gallery 5 Příznakem tohoto druhu rakoviny ale může být jen pouhé nutkání na stolici, krev ve stolici nebo bolest v oblasti spodní poloviny břicha či plynatost. Žádný z těchto příznaků, pokud rychle nezmizí, není radno brát na lehkou váhu. Myslete na to, že zdraví a život máte jen jeden. Zdroje: www.webmd.com, www.mayoclinic.org, www.hopkinsmedicine.org

tag Chemoterapie Léčba Nemoc Rakovina

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít