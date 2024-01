Kolorektální karcinom je třetí nejčastější formou rakoviny, která postihuje muže i ženy. Nejnovější studie však naznačují, že rozumná volba stravy by mohla pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění spolu s rakovinou tlustého střeva výrazně snížit.

Strava jako prevence

Mléčné výrobky bohaté na vápník se staly potenciálními spojenci v boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Studie naznačují, že konzumace těchto výrobků může snížit výskyt výrůstků na tlustém střevě a s ním i riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Ovoce, zelenina a luštěniny nabízejí velké množství základních živin, včetně vlákniny, hořčíku a vitaminů B a E. Tyto živiny nejen podporují celkové zdraví, ale mají také vlastnosti, které by mohly zabránit vzniku rakoviny. Snažte se do svého denního jídelníčku zařadit dostatečné množství celozrnných obilovin, fazolí a ovoce bohatého na vitamin C, jako jsou pomeranče, jahody, maliny, abyste se více chránili.

Tučné ryby, jako je losos, makrela a tuňák se mohou pochlubit dostatečným množstvím omega-3 mastných kyselin. Ty jsou prospěšné zejména pro zdraví srdce. Podle odborníků však právě tyto potraviny mohou mít pozitivní vliv také v případě prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Výzkumy naznačují, že nahrazení červeného masa rybami může snížit riziko rakoviny až o 30%. Je však nezbytné omezit konzumaci takových druhů ryb, které obsahují velké množství rtuti a dalších škodlivin.

Pokud patříte mezi milovníky steaků, zkuste červené maso vyměnit za bílé. Tedy za kuřecí nebo krutí. Toto maso je dietnější a dodá svalům a tkáním potřebné bílkoviny.

Co omezit

Sójové boby, čočka, hrách a fazole jsou skvělým zdrojem bílkovin, vlákniny a vitamínu B a E. Snižují hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Zařazení těchto potravin slouží jako účinná prevence tohoto typu onemocnění.

Strava jako prevence rakoviny:

Zařadit do svého jídelníčku byste měli také zelenou zeleninu jako je kapusta, špenát a brokolice. Ty jsou plné přírodního luteinu, vitaminu E, betakarotenu a vápníku. Látek sloužích jako prevence rakovinového bujení.

Oranžová zelenina jako je mrkev, meloun, sladké brambory a dýně jsou plné přírodního betakarotenu. Červená zelenina jako rajčata obsahuje lykopen. Mandle, mango a světlicový olej obsahují přírodní vitamin E. Ryby, pomeranče, obiloviny, drůbež a mnoho dalších potravin obsahují vitamin C.

Rýže, pšenice a para ořechy jsou zdravým zdrojem selenu. Pokud jde o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, je potřeba se zaměřit nejen na vhodné potraviny, ale také omezit ty, které našemu střevu neprospívají.

Patří sem červené maso a průmyslově zpracované výrobky. Pravidelná konzumace červeného masa, jako je hovězí, vepřové a jehněčí, je spojovaná se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Zpracované maso, jako jsou párky, slanina a lunchmeat, toto riziko dále zvyšuje. Pro ochranu zdraví tlustého střeva je důležité, abyste si tyto zdroje bílkovin dopřávali s mírou. Pozor si dejte také na alkohol. Nadměrná konzumace může být pro zdraví našich střev alarmující.

Dodržování stravy bohaté na vápník, vlákninu a potraviny s vysokým obsahem živin při současném omezení konzumace alkoholu a červeného masa by mohlo významně snížit riziko vzniku karcinomu tlustého střeva a konečníku.

Zdroje: www.uchealth.com, www.mountelizabeth.com.sg, www.cancer.org