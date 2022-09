V rodině faraona Ramsese II. se dědily divné rysy obličeje. Dnes by byly směšné

Natálie Borůvková

Co prozradila rekonstrukce obličeje staroegyptského vládce?

Foto: Katheryna Denysenko / Shutterstock

Ostatky známé jako KV 55 byly nalezeny v roce 1907 v Údolí králů. Jejich rekonstrukce následně ukázala, že v rodině faraona Ramsese II. se dědily podivné rysy obličeje. Dnes by působily komicky.

K těmto zjištěním vědcům dopomohla digitální rekontstrukce obličeje tohoto významného vládce.

V rodině faraona Ramsese II. se dědily podivné rysy obličeje

Staroegyptský faraon, který je považován za otce krále Tuta, tak dostal novou tvář se všemi královskými rysy a klidným výrazem. To vše bylo vytvořeno při digitální rekonstrukci.

Přesto, že je to zatím nejpřesnější rekonstrukce Ramsese II. v historii vůbec, dlouholeté otázky ohledně jeho identity zůstávají stále bez odpovědí.

Jeho ostatky byly nalezeny v roce 1907 v egyptském Údolí králů v hrobce KV 55. Bylo to jen několik metrů od hrobky Tutanchamona. Více než sto let po jejím objevení umožnila genetická analýza přesnou identifikaci, že kostra uvnitř skutečně patřila biologickému otci krále Tuta.

Další stopy, které archeologové v hrobce našly, pak ukázaly, že šlo o Achnatona. Ten vládl v letech 1353 až 1335 př. n. l. a byl prvním králem, který v Egyptě zavedl monoteismus. Někteří odborníci však tyto závěry zpochybnili a tvrdí, že skutečná identita této osoby je stále nejistá. Přesto však právě tento nález pomohl odhalit, že v rodině krále Ramsese II. se přinejmenším dědily podivné rysy obličeje.

Dnes by působily komicky

Rekonstrukci, která trvala několik dlouhých měsíců, vytvořili vědci z Výzkumného centra forenzní antropologie, paleopatologie a bioarcheologie (FAPAB) na Sicílii. Spolupracovali s významným Cicerem Moraesem. 3D forenzním umělcem z Brazílie, který je známý svou prací na rekonstrukcích obličejů z dávné minulosti.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Na rozdíl od předchozích rekonstrukcí obličeje KV 55 jsou v novém modelu vynechány vlasy, šperky a další ozdoby, aby se "soustředili na rysy obličeje tohoto jedince". Ty, jak se zdá, jsou celkem podivné.

Vědci použili rekonstrukční proces zvaný manchesterská metoda. Tím přenesli tuto tvář "ze stínů historie do současnosti", jak uvedl Francesco Galassi, ředitel a spoluzakladatel výzkumného centra FAPAB, docent archeologie na Flindersově univerzitě v Austrálii a adjunkt forenzní antropologie na univerzitě Magna Graecia v Catanzaru v italské Kalábrii.

Během tohoto procesu se "na modelu lebky modelují obličejové svaly a vazy podle pravidel anatomie," uvedl Galassi. "Na to se umístí kůže a tloušťky tkání jsou průměrné hodnoty, které byly vědecky stanoveny." Při sestavování rekonstrukce se vědci odvolávali na "obrovské množství dat" pro KV 55, včetně poznámek z předchozích fyzikálních vyšetření lebky, podrobných měření, zmenšených fotografií a rentgenových snímků kostry.

To, co vytvořili, by dnes působilo komicky. Špičatý nos a podlouhlá brada, hodící se spíše pro karikaturu než pro syna faraona.

Zdroje:

www.nbcnews.com

www.semanticscholar.org

www.britannica.com