Externí autor 12. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Revoluční objev vesmírného dalekohledu Jamese Webba otřásl vědeckou komunitou po celém světě. Pozorování gigantických galaxií z raných dob vesmíru totiž zpochybňuje současné teorie o jeho vzniku. Odborníci už nyní tvrdí, že bude nutné přepsat učebnice.

Schopnost dalekohledu Jamese Webba proniknout skrz oblaka prachu a plynu, která zatemňují výhled standardním teleskopům, umožnila odhalit objekty, které nám dosud v hlubokém vesmíru zůstávaly skryté. A mezinárodní tým badatelů došel k překvapivým závěrům.

Výjimečný objev

Objev „nebeských monster“ představuje pro odborníky doslova šok. Dosud se totiž předpokládalo, že galaxie rostly postupně v průběhu miliard let. Jenže existence těchto gigantických formací prakticky z doby vzniku vesmíru před 13,8 miliardami let naznačuje, že proces mohl být mnohem rychlejší a intenzivnější, než se dosud myslelo.

„Tyto obří hvězdokupy, obsahující miliony hvězd, se zformovaly pouhých 440 milionů let po Velkém třesku,“ vysvětluje Elena Sabbi, astrofyzička z Evropské vesmírné agentury, která se na výzkumu podílela. „Je to, jako bychom nahlédli do porodnice vesmíru a viděli první generaci hvězdných obrů.“

„Jsme svědky něčeho, co by podle našich dosavadních modelů nemělo existovat,“ doplňuje profesor Carlos Frenk. „Tyto galaxie jsou 5 až 10 000krát hmotnější než naše Mléčná dráha a obsahují hvězdy až pětkrát teplejší než Slunce. Představte si, že najdete dospělého člověka v jeslích, tak je to neobvyklé.“

Chemické stopy

Jak je možné, že vědci na něco takového narazili vůbec poprvé, když vesmír moderními prostředky zkoumají už desetiletí?

Detekce vzdálených objektů byla umožněna díky jedinečným schopnostem dalekohledu Jamese Webba. Jeho infračervené senzory a obrovské zrcadlo o průměru 6,5 metru mu umožňují zachytit extrémně slabé signály z nejvzdálenějších koutů vesmíru. „Webb nám umožňuje vidět to, co bylo dosud neviditelné,“ vysvětlují experti z NASA. „Najednou vidíme věci, o kterých jsme ani netušili, že existují.“

Klíčovým momentem výzkumu bylo zachycení světla vyzařovaného galaxií GN-z11, jednou z nejvzdálenějších známých galaxií, nacházející se ve vzdálenosti 13,3 miliardy světelných let od Země. Analýza tohoto světla odhalila chemické stopy, které naznačují přítomnost masivních hvězd.

Změna chápání vesmíru

Objev raných obřích galaxií má dalekosáhlé důsledky pro naše chápání vývoje vesmíru. Naznačuje, že procesy formování hvězd a galaxií mohly být v mnohem dramatičtější a bouřlivější, než se dosud předpokládalo. „Tyto objevy nás nutí přehodnotit naše teorie o raném vesmíru,“ říká Garth Illingworth, astrofyzik z Kalifornské univerzity v Santa Cruz.

„Mohlo by to znamenat, že temná hmota, která tvoří kostru vesmíru, se shlukovala rychleji, než jsme si mysleli, nebo že existovaly jiné, dosud neznámé mechanismy, které urychlovaly růst galaxií.“ Že by tedy na biblickém „Budiž světlo!“ bylo něco pravdy?

Budoucí výzkum

Vědci nyní horečně pracují na dalším zkoumání těchto neočekávaných galaxií. Plánují se další pozorování pomocí dalekohledu Jamese Webba i pozemních observatoří, která by mohla poskytnout více detailů. „S každým novým pozorováním odkrýváme další vrstvy tajemství raného vesmíru. Je vzrušující být součástí tohoto procesu a přepisovat učebnice astronomie v reálném čase,“ říká Sabbi.

Zdroje: tn.com.ar, science.nasa.gov