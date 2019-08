Raquel Welch, nejkrásnější žena všech: Proč zvítězila nad "Bardotkou" i Marilyn?

Zhruba Milion let před Kristem se Raquel Welch proháněla v kožešinových bikinách a snažila se přežít ve světe dinosaurů a vybuchujících sopek, aneb jak průměrný film proměnil aspirující herečku v sex symbol 60. let a hravě poslala Marilyn Monroe na druhé místo. Nebyla však jen potěchou mužského oka, úspěšně s těmito stereotypy bojovala.

Rodačka z Illionis měla velký sen - stát se profesionální baletkou a tancovat na velké divadelní scéně. Instruktor jí však zlomil srdce, na balet prostě neměla.



A tak to zkusila ve filmu. Než se objevila v průlomovém filmu o Leoně, divošce vykázané z vlastního kmene, a oblékla legendární kožešinové bikiny, které u některých pánů visí na stěně dodnes, byla dívkou malých rolí a nové řemeslo si zamilovala.



Film ji okamžitě vystřelil na vrchol žebříčku nejvíc sexy hereček. V roce 2013 ji časopis Men's Health označil za druhou nejkrásnější ženu všech dob, Marilyn Monroe skončila na třetím místě.



,,Rozbila jsem formu něžné blonďaté královny budoáru," napsala ve své knize Víc než výstřih a myslela to smrtelně vážně. S větší slávou se Welch začala zajímat o jiné role než obyčejné "krásky v nesnázích" v negližé. Sama ve své knize popisuje, že byla jednou z prvních filmových hrdinek.



,,Domnívám se, že důvod, proč moje image měla takový dopad, bylo, že jsem se stala jednou z prvních akčních hrdinek filmu. Něco jako ženský Clint Eastwood, bez cigarety a šestiraňáku." Welch v době největší slávy natočila akční filmy jako western Bandolero!, 100 pušek nebo film Hannie Caulderová, inspirace Kill Bill režiséra Quentina Tarantina.



Rachel stále žije, je jí 78 let a nadále se věnuje filmu, i když už ne tak akčně. Z nových počinů můžeme jmenovat malou roli ve filmu Pravá blondýnka a Milovník na přechodu. Zůstala dobrovolně svobodná, čtyři nepovedená manželství jí stačila na to, aby se ujistila, že úspěšný vztah jí není dopřán.



