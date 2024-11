Externí autor 14. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Správně vybrat a bezchybně nanést řasenku, aby byl výsledek perfektní, není vůbec jednoduchá záležitost. Navíc ženy po padesátce se setkávají s tím, že řasy ztrácejí délku, objem nebo úplně vypadávají. Tohle je pět vychytávek řasenky, kterou ocení každá žena po padesátce.

Každá žena, která hledá dokonalou řasenku, by si měla nejdříve dobře rozmyslet, co od ní vlastně očekává a jaký je její účel. Na trhu je dostupný obrovský sortiment řasenek a výrobci se doslova předhánějí v tom, že ta jejich je právě nejlepší. Na výběr mají ženy z řasenek na objem, zahuštění, prodloužení, natočení nebo odolné proti vodě.

"Jaký výsledný efekt od ní očekáváte – jestli objem, prodloužení nebo natočení. Jaké máte řasy a zda očekáváte, že bude řasenka vaše řasy i vyživovat. Na všechny tyto otázky už umí dnešní nabídka na trhu odpovědět." říká Jana Habrcetlová, školitelka přírodní kosmetiky.

Jak dobře vybrat kartáček?

Základem správně vybrané řasenky je vhodně zvolný kartáček. U kartáčků to není tak složité jako u samotných řasenek, protože z principu je dělíme na dva typy. Kartáčky štětinkové a silikonové. "Liší se strukturou a uspořádáním štětin. Oba mají své příznivce a ani jeden není lepší či horší," pokračuje odbornice Jana.

Jestli dámy touží po objemných řasách, měly by sáhnout po klasickém štětinkovém kartáčku. "Díky hustým štětinám se na řasách zachytí dost barvy. A řasenka se s ním velmi efektivně nanáší," říká Jana. Silikonová volba kartáčku je vhodná tehdy, pokud máte problémy se slepováním jednotlivých řas. "Většinou mají menší hustotu štětin a řasy jsou pak dokonale rozčesané," doporučila Jana.

Jak vybrat vhodnou řasenku po padesátce?

Jestli vás trápí vyloženě krátké řasy, měly byste sáhnout po kartáčku do tvaru kužele. "Doporučila bych jemnější, menší kartáček s drobnějšími štětinami, abyste se jím dostaly lépe ke kořínkům. Velký kartáček by vám bránil v precizní aplikaci a mohlo by dojít k jedné z nejčastějších chyb – a tou je, že si ženy líčí jen konečky. Ty jsou pak příliš zatížené a vznikne nežádoucí efekt rovných, spadlých řas," říká Jana.

Obzvlášť ženám po padesátce radí odborníci používat tzv. tubing mascaru. Tento typ řasenek je zároveň vodě odolný a řasenka se nerozmazává ani ve chvíli, kdy vám začnou slzet oči nebo si je nedopatřením promnete. Jejich další výhodou je, že jsou vhodnou volbou pro všechny ženy, které nosí kontaktní čočky a oči tak mají zvýšenou citlivost.

Co se týká barvy řasenky, tak černá je samozřejmě naprostým evergreenem. Jestli patříte mezi světlejší typy, na které je černá řasenka příliš, nebojte se sáhnout po hnědé barvě, která vám vykouzlí krásný a přirozený look. Po barevných řasenkách, které se také v nabídce objevují, se nebojte sáhnout, pokud potřebujete oživit svůj vzhled, ale dávejte si pozor, abyste v konečné fází nepůsobily jako z cirkusu.

Tubing mascara navíc funguje na tom principu, že se daná barva omotá kolem každé řasy a jakmile zaschne, vytvoří gumovou trubičku, která se nedrolí. Jejich další výhodou je, že se snadno dají smýt. Nepotřebujete k tomu žádné speciální odličovací vody, ale stačí je smýt pouze teplou vodou.

Dlouhotrvající a šetrné k řasám

Třetí velkou výhodou tohoto typu řasenek je, že jsou dlouhotrvající a po nanesení řasy působí hustším a dalším dojmem. Navíc si řasy nemusíte několikrát denně upravovat, protože v dokonalé podobě vydrží po celý den. Obzvlášť po padesátce se občas snaží ženy navodit mladistvější dojem. I v takovém případě je tubing mascara skvělou volbou.

Řasy se k sobě neslepují a vytváří mladistvější dojem, kterého chceme docílit. Poslední výhodou těchto řasenek je, že jsou šetrné a nemusíte se obávat, že by vám řasy začaly vypadávat nebo byste si je nedopatřením při odličování vytrhaly. Ani s aplikací si nemusíte lámat hlavu. Nanáší se totiž jako klasická řasenka, ale na jednu maličkost si musíte dát pozor.

Tento typ řasenek rychle schne a je nutné mít toto na paměti. Pokud máte extrémně krátké řasy, nebojte se sáhnout po kleštičkách. "Pro krátké řasy doporučuji opravdu dobré kleštičky nebo jednou měsíčně investovat do trvalé na řasy která je nejen natočí, ale i díky barvení ztmaví," radí vizážistka Linda Chudomelová.

Zdroj: Ženy.cz, Pro Ženy.cz, Novinky.cz