Saša Rašilov a Vanda Hybnerová platili dlouhé roky za jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Jejich rozvod nikdo nečekal. Známý herec ztratil hlavu pro bohatou podnikatelku. Vztah s ní mu nevyšel. Nyní září po boku krásné Lídy, která je neuvěřitelně podobná Vandě Hybnerové.

Rašilov a Hybnerová vychovávali dvě dcery. Společně tvořili pár dvaadvacet let. O to větší to bylo překvapení, když herec svou manželku opustil ze dne na den.

Rozvod kvůli podnikatelce

Rašilov se rozváděl kvůli půvabné podnikatelce Věře. Už po krátké známosti si nechal na svou paži vytetovat její jméno. Vztah jim ovšem vydržel pouhý rok.

Toto období náročně prožívala Vanda Hybnerová. „Dlouho jsem si kladla otázky po vině a smyslu toho všeho, až jsem se dostala do fáze, že ten svůj další vyměřený čas využiju pro sebe. Že jakékoliv rozhodnutí udělám, bude jenom moje,“ svěřila se tehdy pro Reflex herečka.

Kvůli rozvodu s manželem dokonce odešla z Divadla Palace. Společně tam hráli tři roky v jedné francouzské komedii.

Slabost pro blond herečky

Netrvalo to dlouho a Rašilov se zase zamiloval. Jeho druhou manželkou se stala půvabná herečka Lída. Sympatická blondýnka toho má s Vandou Hybnerovou opravdu hodně společného.

Lída i Vanda jsou obě herečky. Mimo to se pyšní i krásnými blond vlasy a velmi výraznými rysy v obličeji. Obě krásky si také udržují perfektní figuru.

Společné mají obě krásky i to, že se se svým manželem nějakou dobu potkávaly na divadelních prknech. Lída herecké ambice ovšem upozadila kvůli dětem. Mimo herectví se druhá manželka Rašilova věnuje i rozhlasové tvorbě a dabingu.

Dvě ženy a čtyři dcery

S půvabnou Lídou se seznámil v roce 2015. Vzali se po tříleté známosti. V té době už měli roční Marii. V roce 2020 se jim narodila ještě Emílie. Ze vztahu s Vandou Hybnerovou má herec dvě dospělé dcery Josefínu a Antonii.

Mladší dcery si herec užívá ještě více, než ty starší. „Je je to úžasné a užívám si teď rodičovství nikoli víc, ale zase trochu jinak než před lety. To ale neznamená, že bych svou dceru rozmazloval. Nad tímhle už mám také určitý nadhled,“ svěřil se.

Vedle Lídy našel známý herec opravdový klid. „Hodně jsem změnil priority života. Odstěhovali jsme se z města, protože chci být víc v přírodě, koukat na nebe a mít kolem sebe zeleň. To se mi ve městě nedostávalo,” prozradil v rozhovoru pro iDnes.cz.

I půvabná Lída je v manželství s Rašilovem spokojená. „Jestli se mě ptáte na takové to asi tříminutové "už tě mám dost", tak to je asi normální. Většinou se mi to děje, když mám PMS nebo jsem unavená, takže to se Sašou jako takovým nemá ve finále nic společného. Ale jinak nám to i po těch letech spolu pořád klape. Když nás něco štve, tak si to snažíme rovnou říct, hlavně nic nehromadit, hodně mluvit, respektovat se. Oba máme rádi svůj klid i společnost. Žijeme zaplaťpánbu spolu, ne vedle sebe,” pochlubila se v rozhovoru pro Maminka.cz.

