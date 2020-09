Pohnutý osud Rasputinovy dcery: Vystupovala v cirkusu, než ji potrhal medvěd

Kult osobnosti vynesl Grigorije Rasputina na vrchol, po kterém následoval tvrdý pád. Těžké rány osudu dopadly na celou jeho rodinu. Dlouhý život byl dopřán jen starší dceři Marii, která včas opustila Rusko a zahájila uměleckou dráhu. Otce se do smrti zastávala.

Když byl Grigorij Rasputin v roce 1906 přizván k carskému dvoru, aby vyléčil carova nástupce Alexeje Nikolajeviče z hemofilie, přivezl si s sebou i své dcery Marii a Varvaru. Dívky ze zapadlé vesničky Pokrovskoje se najednou ocitly ve "velkém světě" a měly se z nich stát mladé dámy. Na prestižní Smolný institut v Petrohradě však přijaty nebyly, rodině bylo dáno najevo, že je tato škola vyhrazena jen urozeným slečnám.

V roce 1913 proto nastoupily do soukromé školy, o tři roky později se však měl jejich život zvrtnout jednou provždy. Otec byl zavražděn, matka se vrátila do rodné vsi a sestry si pronajaly menší byt od svého učitele francouzštiny.

Manžela nemilovala

Rasputin si za svého života přál, aby se Maria provdala za Borise Solovieva, ve kterém viděl svého nástupce. Boris se rovněž věnoval mystice a pořádal seance, při nichž komunikoval s duchy zemřelých. Maria se jich také účastnila, ale Borise neshledala atraktivním. Do deníku si poznamenala, že ho vůbec nemiluje. Podobnou poznámku si zapsal o Marii i Boris: "Jako manželka by nebyla dobrá ani na sex, vždyť okolo je spousta žen, které mají přitažlivější těla než ona."

Z neznámého důvodu se nakonec přesto v říjnu roku 1917 nechali oddat. Revoluce je donutila utéct do Vladivostoku. Po narození první dcery v roce 1920 uprchli lodí přes Cejlon a Suezský průplav do Evropy a načas se usadili v Praze, kde otevřeli ruskou restauraci. Obchodu se ale moc nedařilo, a tak se Maria zapsala na kurzy tance. Druhá dcera se narodila během jejího pobytu v Rakousku.

Díky svému dívčímu příjmení se Maria uchytila jako tanečnice na pařížském Montmartru. Diváky jméno Rasputin táhlo. Boris si v Paříži našel práci v továrně na mýdlo, ale v roce 1926 zemřel na tuberkulózu, a Maria zůstala na obživu sama.

Z kabaretu do cirkusu

Do Paříže zvala svou sestru Varvaru, avšak ta mezitím v Moskvě onemocněla tyfem a zemřela. O pár let později skonal také Mariin bratr Dmitrij, příčinou úmrtí byla zřejmě úplavice.

Maria si přivydělala vydáním knihy o svém otci. Později o něm napsala ještě další dvě biografie, z historického hlediska však nemají valné hodnoty, protože je na nich vidět Mariina tendence Rasputina obhajovat a jeho povahu přikrášlovat. "Byl to obyčejný muž s velkým srdcem a velkou duchovní silou, který miloval Rusko, Boha a cara," shrnula svůj pohled Maria.

Z kabaretu se dostala k cirkusu, kde předváděla čísla s poníky a divokými šelmami. Díky neustálému cestování se za války dostala do Ameriky a zavětřila příležitost tu zůstat. Poté, co na ni při drezúře zaútočil medvěd a způsobil jí vážná zranění, cirkus opustila a usadila se v Miami.

Nesehnala tu pro sebe jinou práci, než místo dělnice v továrně na munici. Směla ji však vykonávat jen do svých 57 let. Od té doby se živila pomáháním v nemocnicích nebo hlídáním dětí. Zemřela v Los Angeles roku 1977 ve věku 79 let.