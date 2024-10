Externí autor 29. 10. 2024 clock 4 minuty

Že alkohol škodí zdraví, to ví každý. Ale kolik dní v týdnu byste měli být úplně bez alkoholu, aby se vaše játra stihla zregenerovat? Na to odpověděli přední světoví odborníci na nedávném kongresu v Londýně. Jejich zjištění vás možná překvapí – a některá doporučení jsou mírnější, než byste čekali.

V Evropě každoročně zemře na onemocnění jater 287 000 lidí. Většina z nich jsou relativně mladí, případně lidé středního věku. Na vině je jednoduše přemíra alkoholu. Hepatologové proto přišli s praktickým doporučením, které by mělo pomoci snížit toto alarmující číslo. Podle nich stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel.

Nová pravidla

„Nulová konzumace alkoholu je sice ideální stav, ale není realistické to po lidech vyžadovat,“ říká profesor Aleksander Krag z Evropské asociace pro studium jater. „Proto jsme stanovili tři základní pravidla: Tři dny v týdnu bez kapky alkoholu, nikdy ne více než pět jednotek alkoholu najednou a maximálně deset jednotek týdně.“

Co je to jednotka alkoholu?

Zatímco v zahraničí jde už o běžné označení a doporučené množství se uvádí i na lahvích, u nás stále do povědomí nevstoupilo. „Jedna jednotka odpovídá 10 ml čistého alkoholu. V praxi to znamená, že půllitr běžného piva obsahuje 2 jednotky, sklenka (125 ml) 12% vína či 25 ml 40% destilátu obsahuje 1,5 jednotky,“ vysvětlují odborníci.

Důležitý orgán

Játra jsou fascinující orgán. Jde o komplexní multifunkční továrnu našeho těla, která se podílí na trávení, vylučuje žluč, ukládá živiny, odstraňuje toxiny a syntetizuje enzymy, proteiny a glukózu. Proto bychom je alkoholem neměli příliš zatěžovat. „Mají úžasnou schopnost regenerace. Pokud jim dáme šanci, dokáží se obnovit i po značném poškození. Proto je tak důležité dopřát jim pravidelný odpočinek od alkoholu. Naše nejnovější výzkumy ukazují, že již po 24 hodinách bez alkoholu začínají mírné regenerační procesy,“ říká profesor Richard Moreau z pařížské univerzity.

„Po třech dnech bez alkoholu začínají játra výrazně regenerovat. Po týdnu abstinence můžeme pozorovat významné zlepšení jaterních funkcí. To je důvod, proč doporučujeme minimálně tři dny v týdnu bez alkoholu.“

Ženy jsou zranitelnější

Je známou věcí, že zeny jsou k účinkům alkoholu citlivější než muži. „Jejich tělo obsahuje méně vody a více tuku, což vede k vyšší koncentraci alkoholu v krvi při stejném množství vypitého alkoholu. Navíc mají méně enzymu alkoholdehydrogenázy, který alkohol rozkládá. Proto by ženy měly být ještě opatrnější,“ tvrdí vědci.

Podle nich nelze ignorovat sociální rozměr konzumace alkoholu, ale snaha o omezení konzumace je namístě. „Alkohol je součástí mnoha kulturních a společenských rituálů. Naše doporučení je tak kompromis mezi tím, co je ideální, a tím, co jsou lidé ochotni dodržovat. Je však třeba skoncovat s mýtem, že sklenka vína denně je zdravá. Pokud si dáte skleničku vína, mělo by to být proto, že vám chutná, ne proto, že si myslíte, že je to zdravé. Neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu,“ vysvětlují lékaři a přidávají několik rad:

„Pokud už pijete alkohol, dodržujte aspoň základní pravidla. Tři dny v týdnu bez alkoholu by měly být samozřejmostí. Ideální je mít tyto dny po sobě, aby játra měla čas na regeneraci. A nezapomeňte, že alkohol v kombinaci s nezdravou stravou představuje pro játra dvojnásobnou zátěž.“

Únava, nevolnost, bolest v pravém podžebří nebo zažloutlá kůže mohou být navíc příznaky již kriticky přetížených jater. V takovém případě je důležité okamžitě vyhledat lékaře a zcela změnit životní styl.“

Zdroje: cs.medlicker.com, www.rac1.cat