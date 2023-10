V neustále se rozvíjejícím světě vědeckých zázraků po staletí dráždí lidskou mysl koncept nesmrtelnosti. Bývalý inženýr společnosti Google, Ray Kurzweil, rozvířil hladinu tvrzením, že lidstvo dosáhne nesmrtelnosti již v roce 2030, což podporuje jeho ohromující 84% přesnost předpovědí.

Koncept nesmrtelnosti si našel své místo ve starých mýtech, folklóru i vědeckých diskusích.

Předpovědi, které se splnily

Ray Kurzweil, celosvětově uznávaný vědec a futurista, je známý svou průkopnickou prací v oblasti technologií. Již dříve s pozoruhodnou přesností předpověděl významný technologický pokrok. V roce 1990 předpověděl, že do roku 2000 prohraje nejlepší šachista světa s počítačem, což se naplnilo v roce 1997, kdy Deep Blue porazil Garyho Kasparova.

Jeho předvídavost pokračovala předpovědí, že do roku 2023 bude mít notebook za 1 000 dolarů výpočetní výkon a úložnou kapacitu odpovídající lidskému mozku. Tyto přesné předpovědi dokládají jeho hluboké porozumění technologickým trendům.

Lidé by již brzy mohli dosáhnout nesmrtelnosti

Ve své knize Singularita je blízko z roku 2005 Kurzweil navrhl převratnou myšlenku: do roku 2030 by lidé mohli dosáhnout nesmrtelnosti díky pokročilé nanotechnologii. Představoval si mikroskopické roboty, známé jako nanoboty, kteří budou proudit našimi žilami a opravovat poškozené buňky na buněčné úrovni. Tyto malé zázraky by nejen vymýtily nemoci, ale také by zvrátily proces stárnutí a poskytly lidstvu vytoužený dar věčného života.

Představa nanostrojů opravujících lidské tělo může znít jako science fiction, připomínající molekulární roboty nebo nanity, které známe ze seriálů jako Star Trek. Kurzweilovy předpovědi však vycházejí z rychlého pokroku naší doby. Společnosti jako Neuralink Elona Muska posouvají hranice toho, čeho může technologie dosáhnout, a překonávají propast mezi lidmi a stroji.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Lidé v symbióze se stroji

Kurzweilův optimismus přesahuje pouhou nesmrtelnost. Představuje si budoucnost, v níž lidé a stroje dosáhnou bezproblémové symbiózy. Díky integraci umělé inteligence do našich neuronových sítí se podle něj naše inteligence výrazně zvýší. Spíše než obavy z nástupu strojů vidí Kurzweil harmonické soužití, v němž technologie rozšíří naše tvůrčí schopnosti a učiní nás zábavnějšími, muzikálnějšími a dokonce i více sexy.

Jeho vize se nezastavuje u individuálních vylepšení. Kurzweil věří, že toto spojení lidstva a technologie způsobí revoluci ve společnosti. S pomocí nanobotů si představuje odstranění biologických nemocí a stárnutí. Tyto pokroky by vedly nejen k hlubokému prodloužení lidského života, ale také by nám poskytly možnost dopřát si kulinářské choutky bez obav z přibývání na váze nebo zdravotních problémů.

Ačkoli tyto předpovědi mohou znít fantasticky, Kurzweilovy výsledky v oblasti přesného předvídání dodávají jeho odvážným tvrzením na důvěryhodnosti. Vzhledem k tomu, že svět spěje k věku, kdy technologie stírá hranice mezi člověkem a strojem, nemusí být Kurzweilova vize nesmrtelnosti a zvýšeného lidského potenciálu tak přitažená za vlasy, jak se zdá. Zdá se, že budoucnost přichází rychleji, než jsme si kdy dokázali představit, a slibuje svět, v němž se hranice smrtelnosti posunou k nebývalým hranicím, a to vše díky spojení lidské vynalézavosti a technologické zdatnosti.

Teprve čas ukáže skutečný rozsah Kurzweilových předpovědí, ale zatím je vyhlídka nesmrtelnosti na pokraji reality.

Zdroje: greekreporter.com, www.ndtv.com, www.entrepreneur.com