Předpovědi Raye Kurzweila vyšly na 86 %, jeho vize blízké budoucnosti je děsivá

Raymond Kurzweil

Znáte jméno Raymond „Ray“ Kurzweil? Tento muž je nejen jednou z klíčových postav technologického vývoje ve společnosti Google, ale také vynálezce a futurolog, jehož předpovědi naší budoucnosti jsou poměrně zásadní. Televizní společnost PBS ho označila za jednoho ze 16 revolucionářů, kteří stvořili Ameriku. Kdo je tento muž?

Ray Kurzweil se narodil 12. února 1948 do židovské rodiny, která přišla do USA z Rakouska před 2. světovou válkou. Vystudoval počítačové technologie a zaměřil se zejména na optické rozpoznávání znaků (programy OCR), syntézu řeči neboli umělou tvorbou řeči a rozpoznávání řeči. Napsal též několik hojně diskutovaných knih na téma umělé inteligence, technologické singularity a transhumanismu.

Jednou z jeho domén je automatický převode mluvené řeči do textu, k čemuž vynalez i mnohé průlomové přístroje. Celkem vlastní přes 400 patentů.

Jeho koníčkem je rovněž děsivě přesné předpovídání budoucnosti lidstva, které se až z 86 % plní. Kurzweil například předpověděl, že WiFi bude skutečně všudypřítomné. Elona Muska j toho důkazem a cíleně pokračuje v přenosu internetu po celém světě z vesmíru. Další pozitivní předpovědí je i vymýcení mnoha nemocí, díky obrovským průlomům v medicíně.

Prorok a génius

Ray Kurzweil bývá označován za "proroka techno-zkázy i techno-spásy". Předpověděl například pád Sovětského svazu, rozvoj internetu a schopnosti počítačů porazit člověka v šachu. Tím ale jeho vize budoucnosti rozhodně nekončí.

K jeho nejzajímavějším novým předpovědím patří fakt, že podle Raye singularita, tedy okamžik, kdy se technologie stane chytřejší než lidé, nastane do roku 2045 s tím, že už šestnáct let předtím bude stejně chytrá jako my.

„Rok 2029 je konzistentní datum, které jsem předpověděl pro okamžik, kdy umělá inteligence projde platným Turingovým testem, a tedy dosáhne lidské úrovně inteligence," řekl Kurzweil, který se rovněž domnívá, že nanoboti a rozhraní mezi mozkem a počítačem, jako je Neuralink Elona Muska nebo Kernel Bryana Johnsona, ovlivní naše těla. Výsledkem pak budou mechanizované lidské mozky i celé naše bytosti.

Budoucnost lidstva

Podle Kurzweila bude virtuální realita natolik vyspalá, že již brzy se fyzická pracoviště stanou minulostí. Místo toho budeme mít na hlavách soupravy, které nám umožní daleko výkonnější a efektivnější život bez nutnosti chodit do kanceláří.

Tato změna se ale promítne do mnoha jiných aspektů lidského života. Souviset bude s deurbanizací, v rámci níž se lidé budou stěhovat ven z měst nebo na naprosto jiná místa. Nebudou vázáni k žádnému místu, což podle Kurzweila bude i větší příležitost hrozící teroristické útoky a technologie blockchain. Lidská těla budou nahrazena podstatnějším hardwarem, a to velmi rychle. Již v roce 2030 budeme schopni zkopírovat lidské vědomí na elektronické médium. Lidé pomalu přestanou umírat, protože naše mozky již nebudou závislé na biologii.

Do roku 2030 by se lidé měli stát hybridy: Naše mozky se budou moci připojit přímo ke cloudu, kde budou tisíce počítačů, které budou rozšiřovat naši stávající inteligenci. Mozek se podle Kurzweila bude připojovat prostřednictvím nanobotů - malých robotů vyrobených z vláken DNA. "Naše myšlení pak bude hybridem biologického a nebiologického myšlení," řekl.

Kolem roku 2040 bude naše myšlení převážně nebiologické.

Budoucnost podle Kurzweila je vzrušující i děsivá zároveň. A navíc jsou všechny jeho předpovědi již za rohem!

