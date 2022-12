Ray Kurzweil ze společnosti Google je v současné době velmi diskutovaným futurologem, do velké míry i proto, že jeho předpovědi se až zázračně plní. Co si myslíte o jeho tvrzení, že již velmi brzy budeme moci nahrát náš mozek do cloudu, a co si pod tím představit?

"Rok 2029 je konzistentní datum, které jsem předpověděl pro okamžik, kdy umělá inteligence projde platným Turingovým testem, a tedy dosáhne lidské úrovně inteligence. Pro 'singularitu' jsem stanovil datum 2045, kdy miliardkrát znásobíme svou efektivní inteligenci splynutím s inteligencí, kterou jsme vytvořili," tvrdí inženýr.

Počítače budou jako lidé. Nebo naopak?

Za necelá dvě desetiletí nebudete počítače jen používat, ale budete s nimi mít i vztah, protože budou jako lidé, říká Ray Kurzweil, ředitel inženýrství ve společnosti Google. Počítače budou umět číst na lidské úrovni. A co více, dokonce začnou mít i různé lidské vlastnosti, takže s nimi budeme moci navázat i vztah.

"Mluvím o emoční inteligenci. Počítače budou mít schopnost vyprávět vtipy, najde se u nich dávka romantiky, budou milující, sexy, a to je špička lidské inteligence, to není vedlejší," tvrdí vědec.

Miluju svůj avatar!

Jak víte, už vzniklo poměrně dost filmů, a dokonce se i v reálu stalo, že se člověk zamiloval do virtuální bytosti. Jak se zdá, tato budoucnost umělé inteligence ale není nemožná, ba co víc, je téměř jistá. Již za několik málo let, každopádně ještě na konci tohoto desetiletí, budou podle Kurzweila lidské mozky řízeny počítači, které poskytnou lidem možnost rozšířit rozsah jejich mozků prostřednictvím cloudu. Technologie se zmenšuje a počítačová zařízení budou nakonec stejně malá jako velikost krvinek a v roce 2030 je bude možné umístit do našeho mozku. Budeme tedy vlastně žít v cloudu a díky singularitě budeme lepšími lidmi.

Až si v rámci singularity nahrajeme své mozky do cloudu, nebudeme potřebovat veškerý prostor, který v mozku trávíme informacemi, říká futurolog. Budeme schopni uspokojit fyzické potřeby všech lidí. Rozšíříme svou mysl a budeme příkladem těchto uměleckých kvalit, kterých si vážíme.

Děsivé? Ne zcela

Podle Kurzweila s sebou singularita přinese jen přednosti. Budeme zábavnější, budeme lepší v hudbě, budeme více sexy. Více podrobností zde ve videu.

Zkrátka budeme takoví, jací být chceme. Jak tvrdí Kurzweil, musíme i nadále předvídat změny, že singularita nastane do roku 2045 a že spojení lidí s umělou inteligencí nás jen zlepší. „Předpovídat budoucnost informačních technologií a umělé inteligence znamená zpochybnit lineární povahu lidského myšlení. Naše mozky uvažují lineárně, a to je hlavní rozdíl mezi mými kritiky a mnou," říká Kurzweil, který celý život sleduje technologický vývoj. Právě proto je logickým vyústěním to, že počítače budou mít lidskou inteligenci, že je vložíme do našich mozků, připojíme je ke cloudu a rozšíříme to, kým jsme.

Budoucnost však nebude vypadat jako sci-fi příběh a nebudeme se muset ničeho bát.

Jak totiž vědec uklidňuje, na světě máme miliardy umělých inteligencí.

Zdroje: www.cnbc.com, www.inverse.com, www.sciencealert.com