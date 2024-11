Externí autor 7. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Je jednou z klíčových postav technologického vývoje ve společnosti Google. Ray Kurzweil, renomovaný vědec v oboru počítačové technologie a futurista, přichází s odvážnými předpověďmi o budoucnosti lidstva. Podívejte se, co nás čeká!

Možná jste o něm nikdy neslyšeli, ale vynálezce, počítačový vědec, podnikatel, spisovatel, vědec, a futurolog Ray Kurzweil (76) patří do výběru 16 revolucionářů, kteří „stvořili Ameriku“. Celkem vlastní přes 400 patentů, vynalezl například první převaděč řeči do písma pro slepce. Ve své nejnovější knize The Singularity is Nearer potvrzuje svou předpověď z roku 2005 v blížící se příchod Singularity – zlomového okamžiku, kdy umělá inteligence předčí lidskou inteligenci a radikálně změní celou existenci. Kurzweil tvrdí, že tento milník nastane do roku 2045 a že v nadcházejících letech budeme svědky bezprecedentních technologických pokroků.

Splynutí člověka s AI

Jednou z nejpozoruhodnějších Kurzweilových předpovědí je splynutí lidského mozku s umělou inteligencí. „Budeme mít miliardy nanobotů v našich mozcích, které budou spolupracovat s našimi biologickými neurony. To exponenciálně zvýší naše mentální schopnosti a otevře zcela nové možnosti poznání a tvorby,“ tvrdí vědec. „Představte si, že byste měli okamžitý přístup ke všem informacím na světě a schopnost je zpracovat rychlostí superpočítače. To by mohlo vést k řešení dlouhodobých problémů lidstva, jako jsou klimatické změny nebo léčba dosud nevyléčitelných nemocí.“

Návrat ze světa mrtvých

Další kontroverzní předpovědí muže, který odhadl i příchod iPhonu, je možnost „digitálního vzkříšení“. Kurzweil věří, že pokročilá umělá inteligence umožní vrátit život zesnulým osobám. „Nejprve to bude prostřednictvím simulací založených na dostupných datech o dané osobě. Později by mohlo být možné rekonstituovat jejich fyzická těla pomocí pokročilé nanotechnologie a 3D biotiskáren.“

Pokroky nás čekají i v medicíně. Podle jeho názoru totiž lékařští nanoroboti a biologická umělá inteligence způsobí revoluci. „Do roku 2030 budeme mít technologie, které nám umožní výrazně až neomezeně prodloužit délku života,“ tvrdí Kurzweil. Předpověď je založena na víře v exponenciální růst technologií. „Míra našeho pokroku roste. Za deset let nyní uděláme tolik práce, co bychom běžně zvládli za 20 let, za dalších 10 let nás tak čeká 40 let pokroku, a tak dále.“

Hojnost a levná energie

Kurzweil předpovídá, že umělá inteligence povede k významnému pokroku v oblasti fotovoltaiky a robotické těžby. To podle něj způsobí, že sluneční energie bude dostupná prakticky zadarmo a ceny surovin dramaticky klesnou. „V roce 2030 budeme všichni žít v tom, co dnes považujeme za luxus, protože to bude levné. Umělá inteligence nám umožní vyrábět vše, co potřebujeme, s minimálními náklady. To povede k éře bezprecedentní hojnosti. Budeme tak muset přehodnotit naše ekonomické systémy, protože koncept nedostatku, který byl po staletí základem ekonomiky, se stane zastaralým.“

Kritické hlasy

Před přílišným pokrokem však varují někteří jeho kolegové, například Nick Bostrom, filosof z Oxfordské univerzity: „Musíme pečlivě zvážit etické důsledky těchto technologií. Kdo bude mít k nim přístup? Jak ovlivní společenskou nerovnost? Jak zajistíme, že budou použity pro dobro lidstva?“

Ať už se Kurzweilovy předpovědi zcela naplní nebo ne, není pochyb o tom, že technologický pokrok již započal. Vzpomeňte třeba na vizionáře Elona Muska, který své vize začal realizovat už před lety. Dnes létá do vesmíru (a své rakety při přistání doslova „lapá“ ve vzduchu), vyrábí roboty do domácností i samořiditelná auta a chystá mobilní telefon, který bude díky satelitní síti dostupný úplně všude. Ještě loni bychom se mu vysmáli.

