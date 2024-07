Nenápadná rostlinka, které si běžně člověk ani nevšimne, umí hotové zázraky. Má silné detoxikační schopnosti, umí snížit krevní tlak a poradí si s cukrovkou. Tím ale unikátní účinky rdesna nekončí. Popíjet ho můžete jako čaj.

Bylinkáři si rdesno ptačí cení pro jeho široké spektrum využití. Latinsky Polygonum aviculare dorůstá do maximální výšky kolem 5 cm a vyskytuje se jako plevel na polích, kde se pěstují obiloviny.



Drobná bylina je rozšířena téměř po celém světě. Poznávacím znamením je poléhavá lodyha, drobné oválné listy a bílé květy. Plodem rostlinky je trojhranná nažka.



Najdete ji také na náspech, rumištích, podél cest, ale i chodníků ve městech. Plazivá trsovitá bylinka kvete od června a sbírá se až do září. Skladuje se na suchém a temném místě maximálně do 25 ° C.



Léčivka je známá jako Chrustavec, Krevnice nebo Úpor. Užívá se jako čaj, výluh, odvar, nebo dokonce jako zelenina do salátů. Listy rdesna chutnají jako čerstvý hrášek. Je součástí čisticích čajových směsí, protože podporuje vylučování a je močopudná.



Léčivka mnoha tváří



Rostlinka obsahuje flavonoidy, třísloviny, silice, slizy, pryskyřice, kyselinu křemičitou a minerální látky. Užívá se tradičně na trávicí potíže, onemocnění jater a žlučníku, zánětech žaludku, dvanáctníku a nebo při Crohnově chorobě.

Krvavec dokáže snížit vysoký tlak, působí na revmatoidní artritidu, bronchitidu, aterosklerózu, dnu, astma a diabetu. Regeneruje průdušky a plíce, protože uvolňuje plicní hlen. Díky detoxikačním účinkům ulevuje při ledvinových kamenech.

Bylinka má vliv na onemocnění urologického traktu a ledvin. Zevně se používá na výplachy, oplachy, klystýry, kloktání, ekzémy, opruzeniny, kožní choroby všeho druhu a bércové vředy. Výjimečné účinky má při léčbě cukrovky.

Diabetes



Zajímavých výsledků dosahuje léčebná kúra zejména u onemocnění cukrovkou. Sušená bylinka se míchá s pampeliškou, borůvkou a fazolí. Směs bylin zlepšuje celkový stav onemocnění a zmírňuje příznaky. Navíc podporuje redukci váhy.

Další blahodárné účinky:

- močopudné účinky

- čistí krev

- na ledviny a ledvinové kameny

- dýchací potíže a astma

- regenerace dýchacího ústrojím

- podpora metabolismu

- zvyšuje nízký krevní tlak

- hojí kožní onemocnění

- tuberkulóza

- snižuje horečku

- dna a bolesti kloubů

- revmatismus

Recept na čaj



Pro přípravu nálevu lze použít čerstvou i sušenou bylinku. Hrst natrhané rostlinky nebo 1- 2 lžičky sušené natě zalijeme 250ml vřelé vody. Louhujeme asi 10 - 20 min, následně scedíme. Čaj popíjíme 3 – 4 krát denně mezi jídly. Očista obvykle trvá minimálně 14 dní, můžete si ji ale pro lepší účinek naplánovat až na 28 dní.

Zdroj: www.bylinkyprovsechny.cz, https://bylik.cz/zbozi/105-truskavec-nat.html