Záhadné podzemní labyrinty se objevují údajně pod celou Evropou. Odhalování starověkých záhad nám postupně odkrývá rozsáhlou síť podzemních tunelů, zahalenou tajemstvím. Táhne se od Skotska až po Turecko. Záhadné chodby, německy nazývané "erdstall", po staletí mátly historiky a archeology.

Tunely, které se nacházejí převážně v Bavorsku, Německu a Rakousku a jsou označovány také jako Schrazelloch (skřetí díra) a Alraunenhöhle (jeskyně mandragory), uchvátily fantazii dobrodruhů i vědců.

Co je erdstall?

Tyto erdstallské tunely, často ukryté na nenápadných místech, jako jsou kuchyně starých statků a lesní mýtiny, jsou pozoruhodně úzké a někteří badatelé se v nich musí pohybovat po špičkách nebo se plazit. Původ záhadných tunelů sahá až do neolitu a jsou svědectvím starověkého inženýrství a intrik. Podívejte se například na jeden z nich:

Nikdo neví, proč vznikly

Jeden z nejznámějších erdstallských tunelů, Ratgöbluckn v rakouském Pergu, umožňuje turistům nahlédnout do minulosti. Tyto podzemní cesty, které měří 20 až 50 metrů, se vyznačují složitými konstrukcemi, včetně tzv. schlupfe - úzkých spojnic mezi horními a dolními úrovněmi, které připomínají starověké dálnice.

Vědci však stále spekulují o účelu těchto tunelů: byly to úkryty během invazí, skladovací komory, nebo dokonce rané tranzitní trasy pro komunity?

Do tohoto labyrintového tajemství se ponořil renomovaný archeolog, doktor Heinrich Kusch. Ve své knize Tajemství podzemních dveří do starověkého světa odhaluje ohromující složitost těchto tunelů, které byly nalezeny pod stovkami neolitických sídlišť. Přežití těchto tunelů po dobu 12 000 let napovídá, že se jednalo o rozsáhlou původní síť.

Neexistuje jednotný závěr, ale mnoho teorií

Fascinace Evropy podzemními labyrinty přesahuje hranice Německa a Rakouska. Od rozlehlého podzemního města Derinkuyu v turecké Kappadokii, kde žije 20 000 lidí, až po strašidelné Edinburské sklepy ve Skotsku, tyto podzemní říše stále uchvacují badatele.

close info Profimedia zoom_in Podzemí Wieliczka Salt Mine v polském Krakově

A takové tunely existují i u nás. Podívejte se například na plzeňské historické podzemí:

Zatímco někteří spekulují, že tyto tunely byly ukryté před predátory, jiní je považují za starověké dálnice bezpečně spojující komunity. Kaple postavené v blízkosti vchodů přispívají k tajemství a naznačují duchovní význam.

O letošním Halloweenu se vydejte do stínů skryté minulosti Evropy. Prozkoumejte tyto mrazivé podzemní labyrinty a odhalte záhadu dávných architektů, kteří vytvořili tuto rozsáhlou síť pod našima nohama.

