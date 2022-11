Existuje 50% pravděpodobnost, že žijeme v počítačové simulaci, tvrdí studie

Natálie Borůvková

V jaké realitě vlastně žijeme?

Foto: ra2 studio / Shutterstock.com

Vědecký článek Nicka Bostroma týkající se počítačové simulace možná rozhodil do té doby platné a fungující teorie. Vědec šokoval tvrzením, že existuje až 50 % pravděpodobnost, že žijeme v počítačové simulaci. Jak to tedy je?

Možná proto je rychlost světla tou nejvyšší, kterou jsme schopni cestovat, pokud bychom ji překonali, mohli bychom se klidně ocitnout v jiné galaxii.

Existuje 50 % pravděpodobnost, že žijeme v počítačové simulaci

Na základě vědeckého zkoumání Nicka Bostroma tak skutečně můžeme žít v počítačové simulaci. Otázkou zůstává, jak to poznat a co s tím? Pokud se tato hypotéza ukáže jako pravdivá, bude mít dopad na současné chápání světa.

Pokud by lidé skutečně vyvinuli schopnost simulovat vědomé bytosti, hypotéza, že i my se v podobně vykonstruované "realitě" můžeme nacházet, by byla o dost vyšší. Vědci se však nejprve musí shodnout na tom, co také vědomí vlastně znamená.

Bostrom tak ve svém výzkumu představil technologicky vyspělou civilizaci, jež je schopná disponovat poměrně velkým výpočetním výkonem. Pouze zlomek z něj je pak potřeba k jakékoliv simulaci nových realit s přesně vytvořenými bytostmi.

Aby však bylo možné převést Bostromovu teorii plně do praxe, je třeba splnit určitá pravidla. Jedním z nich je splnění alespoň jedné propozice v následujícím trilematu. Alespoň jedna se musí ukázat jako zcela pravdivá.

Lidé se tak musí dostat do stádia, kdy budou simulace schopní. Pokud by se jim to povedlo, musí mít zájem o simulaci minulosti svých předků a nakonec je potřeba, aby se pravděpodobnost života v simulaci blížila jedné. To jsou až možná příliš vysoké požadavky, na které zatím nejsme schopni dosáhnout.

Vědecký výpočet šokuje

I přesto je však tento výpočet poměrně šokující. Otázka vědomého přetváření reality je navíc ožehavým tématem od dob dávné historie. Podobná teorie spatřila světlo světa již v prastarých filosofických tradicích, od Platóna až po Čuang-čouův motýlí sen.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Filmy jako Matrix pak byly jasnou ukázkou toho, jak by taková simulace názorně i v praxi vypadala a ani další osobnosti dnešní doby tuto myšlenku nezavrhují. I Elon Musk řekl, že existuje šance jedna ku miliardám, že se nacházíme v základní realitě. K tomu se vyjádřil David Kipping, astronom z Kolumbijské univerzity, když řekl: "Musk má pravdu, pokud předpokládáme, že body jedna a dvě z trilematu Botroma jsou nepravdivé."

Ať už je realita jakákoliv, fakt, že vědci tento jev zkoumají a jejich výpočty možnosti existence podobných úkazů nepopírají, je jasnou známkou toho, že podobné domněnky domněnkami být vůbec nemusí. Jak to však bude a jak je tomu teď, na to si zjevně ještě musíme počkat.

