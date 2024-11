Externí autor 27. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Zlatokopka Barbara utkvěla v paměti fanouškům reality show Vem si mě. Ta si nejprve myslela, že udělá díru do světa s podnikatelem Michalem Červínem, nakonec se ale ukázalo, že pohádka se nekoná. Postarat se tak o sebe musela sama. Naštěstí se jí to ale podařilo více než dobře.

Když se Barbara Kautmanová přihlásila do reality show Vem si mě, nejspíš vůbec netušila, do čeho jde. Jinak by si to velmi pravděpodobně rozmyslela.

Podařilo se jí sice skutečně získat srdce podnikatele Michala Červína, jenže na veselku nakonec nikdy nedošlo. Dvojice spolu zplodila dceru Rozárku, tím ale jejich rodinné štěstí skončilo.

Barbara totiž přišla na to, že ve skutečnosti má Červín jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou a prostředky, kterými v minulosti disponoval, získal pomocí podvodů a dalších nelegálních praktik.

O dceru se musela postarat sama

U opatrovnického soudu poté vyšlo najevo, že jeho finanční situace je natolik špatná, že si nemůže dovolit dokonce ani platit výživné na dceru. Poté, co se nějakou dobu ukrýval v zahraničí, putoval nakonec za mříže.

Momentálně si tak Michal Červín odpykává osmiletý trest na Pankráci a Barbara Kautmanová se tak o dceru stará sama.

Rozárka už dávno není malá, ale vyrostla z ní dnes patnáctiletá slečna. O tom, kdo je ve skutečnosti její otec, kterého zná pouze z televize, ji maminka informovala po pravdě.

„Nechci před ní nic skrývat, tak jsme si sedly a celý příběh jsem jí vyprávěla. Řekla jsem jí, ať se ptá, na co bude chtít. Probraly jsme to a víc se už se k tomu nevrací. Raději jsem jí všechno vysvětlila sama, než aby se to dozvěděla ve škole, od rodičů,” uvedla Barbara pro Mladou Frontu DNES.

Odstěhovaly se do Itálie

Protože dluh na výživném Červínovi momentálně stále narůstá, nezbylo krásce z reality show nic jiného, než se o sebe a dceru postarat sama.

Nejprve se proto vrátila ke své původní profesi tlumočnice, přestěhovala se do Itálie a tam tuto živnost provozovala. Kromě toho se také živila jako modelka, protože se i ve svém věku může pochlubit parádní postavou.

Dcera navrhuje šátky

Nic z toho už ale Barbara Kautmanová nedělá, živí ji totiž její dospívající dcera. Už jako u malé školačky se u ní totiž projevil výtvarný talent, a tak spolu se svou maminkou Rozárka prodává šátky s potiskem podle vlastních návrhů.

„Realizace hedvábných šátků s potiskem dceřiných originálních obrázků včetně jména značky Ego by Roza vznikla před dvěma lety. Je to má hlavní výdělečná činnost, spojení příjemného s užitečným,” popsala před časem Kautmanová pro Extra.cz.

V současné době má navíc tvořit pár s italským automobilovým závodníkem Fabriziem Ginim, který rozhodně nemá hluboko do kapsy. Daří se jí proto nejspíš více než dobře.

