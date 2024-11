Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery video

Romantický muzikál Rebelové byl v době svého vzniku velkým hitem, který na všechny dýchl atmosférou dob minulých. Navíc dal světu řadu hudebních hitů, které jsou populární i po letech. Pamatujete si ještě na všechny herce hlavních rolí? Podívejte se s námi, jak žijí a vypadají dnes.

Rebelové byli dějově zasazeni do 60. let v Československu. Přestože jejich výprava byla do určité míry stylizovaná, pro řadu lidí snímek představoval vzpomínky na jejich vlastní mládí. Ti mladší si zase lépe dokázali představit, jak se žilo jejich rodičům.

Režisér Filip Renč ve spolupráci se scénáristou Zdeňkem Zelenkou odvedl skutečně fenomenální práci. Skvěle se povedl také výběr představitelů hlavních rolí, kterých se ujali herci Zuzana Norisová a Jan Révai.

Zmíněná herečka byla v době natáčení ještě velmi mladá, muzikál z ní ale udělal hvězdu. Na roli Terezy se skvěle hodila a navíc se ukázalo, že umí nejen hrát, ale také tančit a zpívat.

Režisér Renč, který ji do role vybral, byl na ni ale velmi přísný. Například trval na tom, aby kvůli roli zhubla, přestože už předtím byla jako proutek. „Bylo to šílené. Tehdy jsem skoro vůbec nejedla. Filipovi se samozřejmě líbilo, že jsem byla hubená, a mně se tak stáhl žaludek, že mi to ani nedocházelo, že bych se měla najíst,” zavzpomínala pro Blesk.

Norisová a Renč spolu poté dokonce nějakou dobu chodili, později dal ale režisér přednost herečce Betce Stankové a Zuzana Norisová se zase potkala se slovenským hercem Ondřejem Koval'em, se kterým žije dodnes a vychovávají spolu dvě děti.

Jan Révai byl zase původně vyučeným automechanikem. To, že dostal roli v muzikálu Rebelové, ale jeho kariéru zcela změnilo. Nejen, že v sobě objevil lásku k umění, ale také se stal miláčkem především ženského publika.

V minulosti přepadl benzinku

Dnes působí jako uhlazený gentleman s rošťáckou jiskrou v oku. Ne každý ale pravděpodobně tuší, že jeho mládí bylo skutečně velice bouřlivé. Jako devatenáctiletý mladík totiž měl dluhy, což se pokusil vyřešit přepadením benzinové pumpy. Za to si posléze odseděl dva roky ve vězení.

Dnes žije milovník cestování poklidným životem se slovenskou herečkou Zuzanou Šulajovou, se kterou má dva syny.

„Už nemám takové ambice hrát každý den. Je pro mě důležitější, že můžu kluky vozit do školy, na kroužky, trávit s nimi čas. Čteme si pohádky a chodíme do přírody, “ prozradil nedávno herec v rozhlasovém pořadu Blízká setkání.

Místo herectví žije v divočině

Vzpomenete si ještě na Julču, která se zamilovala do Olivera Twista? Její představitelka Anna Veselá se ještě objevila na obrazovkách několikrát, například v seriálu Četnické humoresky nebo Zlatá labuť.

Dnes už se ale herectví věnuje jen příležitostně. Odstěhovala se do podhůří Krkonoš, kde spokojeně podniká. „Přesídlila jsem do divočiny. Žiju v roubence v lese. V Trutnově mám malou šicí dílnu Biošatník. Zaměstnávám především zdravotně postižené a vyrábím šaty z barevně rostlé bio bavlny,” uvedla pro magazín Marianne.

Pokud jde o zrzavého Emana alias Lubomíra Kostelného, ten je především na Slovensku jako herec i nadále aktivní. Objevil se například v komedii Muzika nebo slovenské verzi Ordinace v Růžové zahradě. O jeho soukromí toho ale příliš nevíme, neboť je umělec tajemný jako hrad v Karpatech.

