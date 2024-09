Externí autor 7. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Ať už ho zvolíte pro prevenci nebo potřebujete podpořit krvetvorbu a zdraví kostní dřeně, tahle běžná česká bylinka má teď ďábelskou sílu. Nečekejte a nasbírejte si ji do zásoby, protože toho umí opravdu hodně.

Říká se mu také myší chvost nebo vlčí žebro a má spoustu dalších přezdívek. Jeho oficiální název ale zní řebříček obecný. Latinsky se jmenuje Achillea millefolium. A právě první část tohoto jména se odvozuje od řeckého hrdiny Achillese, který tuhle bylinku údajně používal k zastavení krvácení a léčbě ran svých vojáků.

Co obsahuje

V řebříčku najdete éterické silice, cholin, třísloviny, monoterpeny, sesquiterpeny, hořčiny, flavonidy a chamazulen.

Doping pro krvetvorbu

Řebříček nabízí spoustu léčivých vlastností. Tou méně známou je fakt, že tahle bylinka dobře a přímo funguje na červenou kostní dřeň, ve které podněcuje krvetvorbu. Pomáhá proto při chorobách kostní dřeně, když selhaly všechny dostupné léky. Rovněž je možné s ním pracovat při takzvaném kostižeru neboli zánětu kostní dřeně.

Laicky řečeno, napomáhá regeneraci našeho organismu. Je to vlastně produkce všech komponent krve a krevní plazmy. Děje se v kostní dřeni, ta je u dospělých hlavně v pánevních kostech, hrudní kosti a žebrech. Celý složitý proces krvetvorby je možné ovlivnit.

V domácích podmínkách hlavně úpravou jídelníčku s přijímáním látek napomáhajících krvetvorbě jako je železo, kyselina listová a vitaminy B12, B2 a B6. A pak to jsou samozřejmě bylinky, které pomáhají regeneraci krvetvorby, jako právě řebříček.

Co dalšího řebříček umí?

Bylinka přispívá zejména k normální činnosti dýchacího systému a podporuje správnou funkci cév a močových cest a ledvin. Rovněž pozitivně ovlivňuje trávení a žlučník. Pro ženy tahle léčivka nabízí komfort v podobě zlepšení průběhu menstruace. Kromě toho má řebříček pozitivní vliv na zdravou pokožku. Pokud ho budete používat v množství nad 40 mg, získá antioxidační vlastnosti. Přesněji řečeno, pomůže ochránit vaše buňky před oxidativním stresem.

Mimochodem, podle webu zabývajícího se zdravím, Very Well Health, aktivní složky řebříčku fungují také jako antibiotika a zpomalují růst buněk. Podle řady studií by tyhle vlastnosti mohly sehrát důležitou roli v boji proti takovým nemocem, jako je například rakovina nebo roztroušená skleróza.

Jak používat řebříček?

V první řadě z něj můžete vyrobit tinkturu, jež vám pomůže například při různých, špatně se hojících ranách na pokožce. Příprava je jednoduchá. Postačí, když nakrájíte čerstvé květy a listy, vložíte do uzavíratelné sklenice a zalijete vodou. Necháte louhovat přibližně 4 až 6 týdnů. Po té tekutinu přecedíte do jiné, ideálně tmavé láhve a můžete začít používat.

Na čaj vám postačí jedna vrchovatá čajová lžička bylinky, kterou zalijete čtvrt litrem horké vody, necháte krátce vyluhovat, scedíte a můžete pít.

Na co si dát pozor

Řebříček je stejně jako jiné bylinky vždy pouze podpůrná léčba. Ta základní patří do rukou lékaře. Proto se vždy o jeho používání poraďte se svým praktikem. Opatrní by měli být zejména lidé se sníženým krevním tlakem. Kromě toho, že se bylinka nedoporučuje těhotným ženám, je vhodné kůru po třítýdenním užívání alespoň na dva týdny přerušit.

