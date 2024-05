Hlavolamy a hádanky jsou skvělým způsobem, jak si ověřit svůj postřeh a zároveň učinit mnohé pro svůj mozek. Jen tak můžete předcházet vzniku degenerativních onemocnění a udržet mozek v kondici po dlouhá léta. Najdete auto, které nemá dvojici?

Jak trénovat mozek?

Pro mozek platí heslo „používej nebo ztratíš“. To podle odborníků v praxi znamená jediné. Mozek neustále trénovat.

Najdi auto bez dvojice. Nejlepší to zvládnou za 8 vteřin

Jakmile mozek nebudeme dostatečně zatěžovat, začneme zapomínat a kognitivní funkce budou degenerovat.

Následkem této degenerace budou vznik chorob s tím spojených. Hrozbou může být také Alzheimerova choroba. Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence.

Jedná se o progresivní onemocnění, které začíná mírnou ztrátou paměti a může vést až ke ztrátě schopnosti vést rozhovor a jakýmkoliv způsobem reagovat na své okolí.

Alzheimerova choroba je skutečnou hrozbou. Postihuje právě ty části mozku, které jsou zodpovědné za myšlení, paměť a jazyk.

Zkuste si náš rébus!

Alzheimerova choroba může vážně ovlivnit schopnost člověka vykonávat každodenní činnosti. Předpokládá se, že do roku 2060 bude touto nemocí postižených až 14 miliónů světové populace.

Najdete 3 rozdíly na těchto obrázcích?

Zdroj: Youtube

Což je číslo, které je děsivé. Dobrou zprávou je, že správnou prevencí můžeme vzniku této a jí podobných forem demence účinně přecházet. Pokud budeme trénovat svůj mozek. Skvělým tréninkem je řešení havolamů, hádanek a rébusů.

I my pro vás jeden naprosto jedinečný rébus máme. Na zdánlivě obyčejném výjevu plném aut je ukrytá výzva, která čeká na vaše odhalení. Je potřeba, abyste na tomto obrázku našli auto, které nemá dvojici.

Zvládnete to? Pokud si myslíte, že ano, nastavte si časovač svých hodinek na 8 vteřin. Víc času vám nedáme. Chcete přece důkladně potrénovat mozek? Pak se rychle pusťte do práce.

V okamžíku, kdy vám vyprší čas, se zastavte. Pokud jste auto, které nemá dvojici, objevili, pak vám gratulujume. Právě jste se zařadili mezi jedince, kterým to pálí a kteří vnímají každičký detail. Je to znamení, že vaše kongnitivní funkce jsou ve skvělé formě. Pokud ale stále tápete, jaké je řešení naší hádanky, nebojte. My vám to prozradíme.

Auto, kterému v našem rébusu pro zábavný trénink mozku chybí dvojice, se nachází na pravé straně jako třetí shora. Je to jedno z červených aut. Toto auto nemá dvojici, protože žádné jiné auto nemá průhledná obě okénka a oranžovou barvu na přední pneumatice.

