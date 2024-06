Pokud si myslíte, že disponujete skvělým myšlením a skutečnou bystrostí, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám jedinečnou výzvu v podobě rychlého rébusu. Ten je určený na procvičení mozku a logiky. Podaří se vám do čtverečku doplnit správné číslo?

Zdraví našeho mozku

Abychom si udrželi dlouhotrvající mládí a vitalitu mozku, je nutné přemýšlet a hledat podněty, které nás k přemýšlení budou vybízet. Jen tak máme šanci nikdy nezestárnout. Tento způsob je také skvělou prevencí degenerativních onemocnění typu demence či Alzheimerovy choroba.

Pravidelným tréninkem mozku zlepšíte kognitivní vlastnosti, postřeh a logiku. Trénink mozku je také skvělou prevencí, jak přecházet Alzheimerově chorobě.

Toto progresivní onemocnění začíná mírnou ztrátou paměti, v konečně fázi však ochromí postiženého natolik, že není schopný reagovat na své okolí.

Postižený ztrácí schopnost komunikovat a být soběstačný. Je odkázaný na pomoc nejbližších a jeho život ztrácí na hodnotě.

Mezi rizikové faktory Alzheimerovy choroby patří věk, nezdravý životní styl a genetika. Dalším faktorem, který může vznik Alzheimerovy choroby ovlivnit, je mentální neaktivita a chřadnutí našeho mozku.

Pokud necháme mozek zlenivět, je velká šance, že nás nějaký typ demence postihne. Mozek totiž potřebuje stejný trénink jako jakýkoliv jiný sval našeho těla. Na to je třeba nezapomínat.

Správné číslo

Abyste se Alzheimerově chorobě vyhnuli obloukem, nesmíte ponechat nic náhodě. Musíte číst, neustále nasávat nové informace a také nutit mozek, aby pracoval. Dát mozku podněty k přemýšlení a nutit ho nacházet optimální řešení.

Udržování optimální mozkové aktivity je jediným způsobem, jak si vitalitu mozku zachovat na dlouhé roky dopředu. K tomu vám pomohou hádanky, testy a rébusy. Právě díky nim načerpáte nové informace a zlepšíte logiku.

Jednu takovou hru vám přinášíme i my. Jedná se o rychlý rébus na procvičení mozku a logiky. V něm jde o jediné. Doplnit do čtverečku číslo, které je správné. Zvládnete to?.

Zvládnout to ale musíte v omezeném čase. Za pouhých 5 vteřin. Pokud to v tomto časovém úseku nezvládnete, měli byste se stydět. Jakmile se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste do čtverečku správné číslo doplnili, pak vám gratulujeme. Přemýšlíte rychle a logika vám nečiní potíže.

Pokud stále nevíte, jaké číslo má místo otazníku být, pak nezoufejte. My vám to řekneme. Tím číslem je 30. Ke správnému řešení vedla tato cesta: Odpověď je 30

Pro první dva řádky platí:

8 ÷ 4 = 2 a 24 ÷ 8 = 3

6 ÷ 3 = 2 a 18 ÷ 6 = 3



Následně platí, že:



Číslo ve druhém sloupci = 2 × číslo v prvním sloupci

Číslo ve třetím sloupci = 3 × číslo ve druhém sloupci



Když stejnou logiku použijeme na třetí řádek, dostaneme: 5 × 2 = 10 a 10 × 3 = 30.

