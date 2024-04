Máte rádi úkoly, při kterých můžete otestovat svou inteligenci? Pokud ano, pak si rozhodně vyzkoušejte náš logický rébus. Stačí doplnit číslo, které chybí v číselné řadě.

Číselná řada

Logické rébusy nejsou pouze zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak prověřit svou inteligenci a zapojit naplno svůj mozek.

Pokud tomu nevěříte, máme pro vás menší výzvu. Logický rébus, ve kterém je nutné dopnit chybějící číslo. Je to ale náročnější, než se na první pohled může zdát.

Při řešení naší hádanky rozhodně nesmíte postrádat bystrou mysl, schopnost logicky uvažovat a samozřejmě pracovat v časové tísni. Na vyřešení úkolu máte pouhých 5 vteřin.

To je poměrně málo času. Pokud jste ale i tak ochotní a připravení otestovat svou inteligenci, na nic nečekejte a hurá do toho.

Neberte to moc vážně. Je to především hra. Proto je důležité se zúčastnit. Tím zlepšíte své kognitivní schopnosti a třeba se budete moci i pochválit. Jdete do toho?

Pokud ano, nastavte si časovač na požadovaný čas. Pozorně se zadívejte na náš obrázek a pak už se ničím nenechte rozptylovat. Čas uteče jako voda.

Jaké číslo chybí?

Úkol zní jasně. Před sebou máte pět kostek, z nichž každá zobrazuje jiné číslo. Na obrázku vidíme kostky s čísly 19, 11, 11 a 12.

IQ test pouze pro génie _ Najděte chybějící číslo:

Zdroj: Youtube

Mezi čísly 11 a 12 je ale kostka označená otazníkem. Na ní má být číslo, které musíte určit vy. Tušíte, o jaké číslo se jedná a jak se dopracujete k jeho výsledku?

V okamžiku, kdy časovač odbije poslední vteřinu, přestaňte přemýšlet. Pokud jste chybějící číslo určili, pak si gratulujte. Tento rébus je vážně pro chytré.

Vyřešit ho zvládnou jen géniové. Hlavolamy mají schopnost stimulovat kritické myšlení a zlepšit schopnost řešit problémy. Ne vždy je to ale tak snadné, jak se na první pohled může zdát.

V logických rébusech totiž nejde jen o nalezení číselné hodnoty. Jde především o procvičení analytických a logických myšlenkových pochodů. Musíte trochu ovládat matematiku a logicky spojit všechny indície.

Chybějícím číslem na obrázku je číslo 9. Chybějící číslo lze vypočítat spočítáním hodnot všech čísel příslušné kostky, která se nachází nad ním.

Ať už jste rébus rozluštili sami nebo s naší pomocí, rozhodně vám náleží pochvala. Nebylo to jednoduché a vy jste do nevzdali. A to je něco, co se počítá. Hlavolamy jsou skvělým způsobem, jak si ověřit potenciál našeho IQ.

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.jagranjosh.com, www.hindustantimes.com