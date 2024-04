Hádanky jsou jedinečnou kratochvílí a zároveň způsobem, jak zlepšit své kognitivní schopnosti. Pokud o tom pochybujete, zkuste si náš poněkud obtížný rébus. V něm je třeba najít druhou ženu na obrázku. Troufnete si?

Obtížní rébus

Obrázkové rébusy jsou zábavou pro lidi všech věkových kategorií. Kromě zábavy, kterou překypují, nabízejí možnost zdokonalit kognitivní funkce.

Tyto hádanky jsou navržené tak, aby procvičily vizuální vnímání i smysl pro detail každého z nás. Nakonec slouží jako skvělý způsob, jak pozvednout svou koncentraci na vyšší úroveň.

Spolu s námi si jednu takovou hádanku můžete vyzkoušet. Jde v ní o jediné. Odhalit druhou ženu na jinak zcela obyčejném obrázku. Zkusíte to?

Musíme vás upozornit, že je to náročnější, než byste čekali. Je třeba se soustředit a nevynechat žádný detail. Pak máte šanci rébus vyřešit.

Odborníci se shodují, že v časovém limitu 10 vteřin to ale zvládnou jen géniové. Pokud si přejete být mezi nimi, pak je čas si to vyzkoušet.

Nastavte si časovač svých hodinek na požadovaný čas. Pak se rychle na obrázek zadívejte a začněte. Projděte každičkou část obrázku a jednejte rychle. Čas plyne jako voda.

Najdete druhou ženu?

Na našem obrázku vidíte dívku, která se v doprovodu fotografa snaží pózovat. Celá scéna se odehrává někde uprostřed lesa.

Zdroj: Youtube

A právě zde se údajně nachází druhá žena, která čeká, až ji objevíte. Už teď vám dáme malou nápovědu. Druhá žena je skrytá mezi větvemi.

Projděte rychle každou větvičku stromů a zkuste ženu objevit. Je tam? Vidíte ji nebo marně bezvýsledně hledáte dál?

V okamžiku, kdy časovač odbije poslední vteřinu, hledat přestaňte. Pokud jste druhou ženu našli, pak vám náleží velká gratulace. Skutečně se řadíte mezi génie.

Pokud se vám ale druhou ženu objevit nepodařilo, ani tak nemusíte zoufat. My vám s řešením této hádanky rádi pomůžeme. Jak jsme řekli, druhá žena se nachází mezi větvemi.

Její řešení najdete na obrázku níže. Tak co, už ji vidíte? Ano, druhá žena na obrázku skutečně je. Nachází se mezi větvemi druhé a třetího stromu.

close info Pinterest zoom_in Řešení hádanky

Ať už jste složitý rébus vyřešili sami, nebo až spolu s námi, pochvalte se. Aspoň jste to zkusili a to je něco, co se počítá. Navíc s každým dalším hlavolamem trénujete mysl a stáváte se chytřejší verzí sebe samých.

Zdroje: www.express.co.uk, www.jagranjosh.com, www.themirror.com