Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dobrý máte postřeh, zda jste schopní všimnout si každého důležitého detailu? Zda objevíte i něco zdánlivě neviditelného? Pokud ne a rádi byste to věděli, pak si vyzkoušejte náš 100 let starý rébus. Najdete na obrázku manželů 2 skryté tváře?

Skryté tváře

Hádanky, hlavolamy a rébusy jsou víc než zábavou ve chvílích, kdy se nudíme a nemáte takříkajíc do čeho dloubnout. Jsou tréninkem pro náš mozek, který účinně rozhýbe každičký mozkový závit. To je někdy víc než nutnost.

close info Pinterest zoom_in Najdi na obrázku manželů 2 skryté tváře

Mozek potřebuje stejný trénink jako jakýkoliv jiný sval našeho těla. Jen tak jej udržíme fit a vitální na dlouhé roky dopředu. Jen tak nikdy nezestárneme.

Řešením hádanek a rébusů zlepšujeme kognitivní schopnosti, učíme se bystřit své smysly a celkově vnímat každičký potřebný detail. To pak můžeme využít v kterékoliv oblasti našeho života.

Pokud chcete vědět, jak na tom se svou bystrostí a postřehem jste, vyzkoušejte si náš 100 let starý rébus. O co v něm jde? Na zdánlivě obyčejném obrázku manželů je ukrytá výzva, která čeká na vaše odhalení.

Je potřeba najít dvě skryté tváře, které jsou součástí tohoto výjevu. Zvládnete to? A co přesně na obrázku vidíme? Máme zde dvě křesla. Na každém z nich sedí jeden z manželů. Muž má knírek a ve svých rtech svírá dýmku.

Ruce si opírá o kolena. Jeho žena sedí naproti němu a dívá se mu do tváře. Pravděpodobně něco řeší. Žena má krátké mikádo pod uší a na sobě kostým se sukní do půli lýtek.

Vidíte je?

Za manželi je lampa, zeď zkrášlená malbou a cihličkami. Někde na tomto obrázku pak číhají také dvě skryté tváře. Skutečně tam jsou. Vaším úkolem je tváře objevit a sdělit nám, kde přesně se nachází.

Hádanky pro zvýšení vašich logických schopností:

Zdroj: Youtube

Celý proces hledání skrytých tváří navíc ztěžuje fakt, že na jejich odhalení máte omezený čas. Tváře je potřeba objevit za pouhých 6 vteřin. Zvládnete to?

Jen tak se totiž zařadíte mezi ty nejlepší, kterým se 100 let starý rébus podařilo rozluštit. Odborníci se shodují, že většina zúčastněných při hledání tváří selže a nenajde je.

Nastavte si tedy časovač hodinek na 6 vteřin. Víc času nemáte. Pak se pozorně zadívejte na obrázek a vnímejte jej jako celek. Poté si projděte každou jeho část zvlášť. Čas běží jako o závod. Proto jím zbytečně nemrhejte.

Jakmile se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste skryté tváře objevili, patří vám veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi jedince, kteří to zvládli v časovém limitu 6 vteřin a kterým pravděpodobně neunikne žádný důležitý detail.

V případě, že stále nevíte, kde se skryté tváře nachází, nebuďte smutní. My vám to prozradíme. První skrytá tvář je mezi lampou a hrudníkem ženy. Druhá se pak nachází mezi bradou muže a levou opěrkou jeho křesla. Tak co, už skryté tváře vidíte?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.thesun.co.uk, timesofindia.indiatimes.com