Optické iluze už dlouho udivují naši mysl. Jsou totiž skvělým způsobem, jak se zabavit a zlepšit schopnost soustředění. Jednou z nich je i náš rébus. V něm je třeba za 9 vteřin najít 6 skrytých tváří.

Otestujte své IQ

Optické iluze jsou jedinečnou kratochvílí, která posouvá hranice našeho vnímání a pozorování. Pokud si své kognitivní schopnosti chcete otestovat, doporučujeme vyzkoušet si náš rébus.

Ten je tak dokonalý, že jím testovali IQ v době před 100 lety. A o co v něm jde? Najít v květinách na obrázku 6 skrytých tváří.

To se možná jeví jako jednoduchá věc. Má to ale jeden podstatný háček. Najít tyto tváře musíte stihnout v časovém limitu pouhých 9 vteřin. To už tak jednoduché není, že?

Rébusy v podobě optických iluzí představují jednoduchý, ale důkladný způsob, jak prověřit svou pozornost a ostrost zraku. Výzva nespočívá pouze v rozluštění skrytých prvků v obrázku, ale také v tréninku mysli. Ta musí vidět dál, než je na první pohled zřejmé.

Procvičování mozku za pomoci podobných rébusů přináší celou řadu nesporných benefitů. Ty přesahují pouhou zábavu.

Tyto vizuální hlavolamy slouží jako mentální cvičení, zlepšují schopnost řešit problémy ve stanoveném čase a posilují kritické myšlení. Nutí vás analyzovat, dedukovat a interpretovat, což samo o sobě podporuje kognitivní rozvoj.

Objevíte skryté tváře?

Jste připravení? Pokud ano, nastavte si časovač svých hodinek na požadovaných 9 vteřin. Na nic už nečekejte a hurá do toho.

Cíl úkolu je jasný: Objevit na obrázku ve stanoveném čase 6 skrytých tváří. Ty jsou schované mezi okvětními lístky. Objevit je však není jen tak.

Tento zdánlivě jednoduchý úkol prověří vaše pozorovací schopnosti. Buďte si jistí, že o nervozitu nebude nouze, Čas totiž plyne jako voda a 9 vteřin není moc.

Jakmile se časovač hodinek zastaví, hledat přestaňte. Pokud jste během 9 sekund skutečně objevili 6 tváří, pak vám gratulujeme. Zvládli jste test, který se před 100 lety používal k měření IQ.

V případě, že jste rébus vyřešit nestihli, ale nezoufejte. Díky nám se řešení hádanky dozvíte. Je v obrázku níže. Tam objevíte všech 6 skrytých tváří. Už je vidíte?

Optické iluze často znejistí naše vnímání a jsou vytvořené tak, aby na nich každý viděl to své. Každý člověk totiž vnímá realitu svou vlastní optikou.

Ačkoliv nás tyto rébusy plně nedefinují, rozhodně jsou způsobem, jak prověřit svou bystrost a smysl pro detail. Posouvají hranice myšlení o kus dále. Až se příště s podobným rébusem setkáte, jistě budete lepší.

Zdroje: www.timesnownews.com, www.jagranjosh.com, www.indiatimes.com