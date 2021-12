Kdo byli ve starém Řecku idioti a proč nesměli k volbám? Bylo to moudré nařízení

Politická diskuze v Athénách

Foto: Profimedia.CZ

Období demokracie ve starém Řecku trvalo jen krátce, ale přesto bylo velmi inspirující pro budoucnost. Nešlo však o demokracii v dnešním slova smyslu. Volební právo bylo vyhrazeno jen mužům, a to ještě pouze těm, kdo pravidelně docházeli na shromáždění a aktivně se zajímali o veřejné dění. Těm ostatním se říkalo "idiotai".

Zatímco v dnešní době je výraz "idiot" spojen s mentální zaostalostí, staří Řekové ho používali v souvislosti se zaostalostí politickou. V podstatě šlo o muže, kteří se jen tak vezli s davem, hrabali si na svém písečku a scházelo jim lepší vzdělání. Ve výsledku neměli dostatečný rozhled na to, aby rozuměli politickým otázkám a uměli se k nim vyjadřovat. Veřejný život šel mimo pole jejich zájmu.

Demokracie se v řeckém státě Athény zrodila poté, co tyran Hippiás v roce 510 př. n. l. utekl před invazí Sparťanů. Největší moc v zemi spadla do rukou aristokrata Kleisthena, který se z nějakého neznámého důvodu odmítl stát neomezeným vládcem a místo toho přizval k účasti na vládě všechny svobodné občany.

Od politicky aktivních mužů se očekávala schopnost řečnit.Zdroj: Profimedia.CZ

Právo volit nebylo pro každého

Ve velkém shromáždění směl volit každý muž, jehož otec byl rodilý svobodný Athéňan a matka se nenarodila jako otrokyně. Sčítání lidu se tehdy bohužel neprovádělo, takže přesně nevíme, kolik vlastně v Athénách toho času takových svobodných občanů žilo. Historikové odhadují, že se jejich počet mohl pohybovat okolo 30 tisíc. Z nich se ale pravidelně k hlasování dostavila jen pětina. Ostatní byli "idioti", kteří se ve státní správě aktivně neangažovali a nevystupovali s proslovy, takže se od nich ani neočekávala účast ve volbách.

Ve starém Řecku přitom výraz "idiotai" nebyl myšlen hanlivě. Sloužil spíš k rozlišení méně vzdělaného davu od intelektuální elity, u které se předpokládala lepší schopnost úsudku při řešení veřejnoprávních otázek. Řekové to nevnímali jako diskriminaci. Šlo jim o to, aby se hlasování účastnily skutečně jen politicky zodpovědné osobnosti.

V Athénách ovšem žilo dalších asi 60 tisíc obyvatel, kteří volit nesměli už kvůli svému původu a pohlaví. Z hlasování byly vyloučeny ženy a děti, stejně jako otroci a všichni cizinci.

Ženy by Platón přijal, nevzdělance nikoli

Ačkoli se volební právo žen v Řecku nikdy neprosadilo, profesor Josiah Ober z univerzity ve Stanfordu tvrdí, že téma bylo v Athénách několikrát naťuknuto. Aristofanés například v roce 391 př. n. l. sepsal komedii, ve které vládu nad Athénami převezmou ženy. "Bylo to myšleno jako legrace, ale hra v sobě skrývala hlubokou úvahu," říká profesor.

Platón, jak si ho představoval italský malíř RaffaelZdroj: Profimedia.CZ

O necelých dvacet let později filosof Platón zcela vážně napsal, že v ideálním politickém systému by o věcech veřejných rozhodovali muži i ženy. Platón přitom demokracii obecně moc nefandil; stát by byl podle jeho názoru fungoval lépe, kdyby se shromáždění omezilo na méně osob. "Organizace města by měla být svěřena do rukou těch, kdo mají příslušné znalosti a kdo skrze své vzdělání mohou umožnit spoluobčanům docílit cnosti, a tedy dokonalosti," mínil filosof.

K dalšímu rozvoji práv a svobod nestačilo dojít, protože roku 322 př. n. l. Athény utrpěly porážku od Makedonie, která do jejich vedení dosadila vládu oligarchů. Řecká demokracie tím po 200 letech své existence zanikla.

