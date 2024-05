Tato zelenina se v kuchyni připravuje na všechny možné způsoby. Dodá vynikající svěží chuť pestrému zeleninovému salátu, je lahodná jako dušená na pánvi, a chutná skvěle za syrova na chlebu s máslem nebo žervé. Řeč je o úplně obyčejné ředkvičce.

Roste přirozeně během jara a léta. Původně pochází tato výrazná zelenina z Asie. Kořen je různě zbarvený – červený, bílý či fialový. Její lehce pálivá chuť je pro ni charakteristická.

Ředkví existuje více druhů a málokdo ví, že se mohou konzumovat celé – včetně listů. Pokud jsou listy svěží, můžete si z nich připravit vynikající domácí pesto nebo výborně chutnají v polévce.

Zdravotní přínosy

Tato štiplavá zelenina je bohatá na vitamíny B, C, K, selen, mangan, vápník. Obsahuje spoustu minerálů, jako je fosfor, draslík a zinek. Najdeme v nich potřebnou kyselinu listovou i betakaroten.

Pikantní ředkvičky posilují imunitu a dezinfikují tělo. Největší sílu mají právě teď, když je jejich sezóna. Proto si je dopřávejte plnými doušky, a udělejte tak něco pro své zdraví. Že nevydrží dlouho čerstvé?

Nevadí! Zkuste je fermentovat! Fermentováním v nich obsah vitaminů ještě vzroste. Jednoduše si připravte důkladně vysterilizované sklenice, ředkvičky omyjte, očistěte a nakrájejte dle chuti. Přidejte česnek a například větvičku čerstvého tymiánu. Sklenici naplňte solným roztokem až po okraj (počítejte cca 12 gramů soli na 300 mililitrů převařené vody). Obsah sklenky zatižte tak, aby se k zelenině nedostal vzduch a nechte kvasit při pokojové teplotě aspoň 5 dní.

Zajímavý je obsažený glukofinolát, který má v sobě síru. Tato sloučenina má díky antimikrobiální, látkám protinádorové účinky. Působí preventivně proti mozkovým onemocněním.

Příznivý vliv mají ředkvičky na trávicí trakt, protože působí proti plísním ve střevech. Likviduje nepřátelské bakterie a pomáhá při střevních potížích, jako jsou průjmy a nadýmání.

Díky obsahu vlákniny a nízké kalorické hodnotě jsou ředkvičky ideální při hubnutí. Můžete je tak konzumovat zcela neomezeně.

Výběr a uchovávání

V obchodě vybírejte pouze pevné, tvrdé a nepoškozené plody. Ředkvičky by měli být svěží a křupavé. Jejich životnost není příliš dlouhá, ale lze ji prodloužit tím, že je vložíte do vody. Uzavřete v krabičce a skladujte v lednici.

Pečené ředkvičky s tymiánem

Ředkvičky mohou být chutnou přílohou ke grilovaným masům. Pečením se zjemní jejich chuť a lehce zesládnou.

Ingredience:

500g ředkviček

1 čajová lžička sušeného tymiánu

1 čajová lžička sušeného rozmarýnu

1 citron

sůl

olej

čerstvě namletý pepř

Postup:

Očistěte a omyjte ředkvičky. Nakrájejte je na čtvrtiny a rozmístěte je do zapékací nádoby. Posypte rozmarýnem, tymiánem a přidejte pepř s olejem. Celou směs promíchejte. Rozehřejte troubu na 200° C. Pečte v předehřáté troubě do měkka asi 10 minut.

close info Nataliya Arzamasova / Shutterstock zoom_in Pečené ředkvičky můžete podávat jako přílohu k masu nebo teplý salát.

Můžete si nachystat podle chuti dip. Skvěle se hodí česnekovo-tvarohový.

Ingredience:

měkký tvaroh

česnek

pepř

sůl

bylinky

Postup:

Tvaroh vyklopte do misky a prolisujte do něj česnek. Přidejte pepř, sůl a promíchejte s bylinkami.

Zdroje: fresh.iprima.cz, jimezdrave.cz